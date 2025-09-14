Café Literario y Cultural en el Virla: poetas tucumanos se reúnen el 20 de septiembre

El Café Literario y Cultural del Virla abrirá nuevamente sus puertas el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 19 horas con una velada dedicada a la poesía tucumana, que reunirá a poetas emergentes y consagrados en un encuentro de lectura, intercambio y diálogo con el público.
Una mesa diversa de voces poéticas
Participarán de la jornada Micaela Torres Carrazana, Lucía Aragón, Adriana Lucero, Alexander Rivadeneira, Ruth Contreras, Sergio Lizárraga y Luciana García Barraza. Como invitado especial estará Gabriel Gómez Saavedra, reconocido escritor con una destacada trayectoria en la poesía local y nacional.
La presentación estará a cargo de Nicolás Paz Aréa y Enzo Santillán, con la coordinación de Guillermo Siles. Además, se dispondrá una mesa de editoriales independientes para que el público pueda acceder a los libros de los autores participantes.
Jóvenes poetas y trayectorias consolidadas
El encuentro busca poner en diálogo a diferentes generaciones de escritores. Por un lado, se dará prioridad a poetas jóvenes que participan de talleres literarios reconocidos en Tucumán y que han comenzado a publicar en editoriales independientes; por otro, se contará con autores con una sólida carrera y obra publicada.
Entre los participantes, se destaca la diversidad de trayectorias:
Micaela Torres Carrazana, estudiante de Arquitectura, transita también la poesía, la fotografía y el audiovisual, con proyectos como archivo.tucumano.
Lucía Aragón, técnica en medios audiovisuales, cruza la escritura con el cine y la gestión cultural desde la colectiva LUTSI.
Adriana Lucero, licenciada en Letras y docente, autora de libros de cuentos y microrrelatos publicados en antologías nacionales.
Alexander Rivadeneira, joven poeta y editor, con libros recientes como Hambre sobre hierba (2024) y Un montón de bichitos (2025).
Ruth Contreras, profesora en Letras y autora de Sillage (2022), parte de la antología Manus: poetas del NOA en lengua de señas.
Sergio Lizárraga, gestor cultural, docente y autor de Todavía hijo (2025).
Luciana García Barraza, poeta reconocida en concursos nacionales, con títulos como El libro de Luciana (2023).
El invitado especial, Gabriel Gómez Saavedra, cuenta con una extensa obra poética que incluye los libros Escorial, Siesta y Era, además de múltiples colaboraciones en revistas nacionales e internacionales.
Un espacio para la literatura tucumana
El Café Literario y Cultural del Virla se consolida como un punto de encuentro para escritores y lectores de Tucumán. Con esta nueva edición, la propuesta busca fortalecer la circulación de la poesía contemporánea, visibilizar a los autores emergentes y acercar al público la riqueza de la literatura local.
Cuándo y dónde
Sábado 20 de septiembre, 19 h, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265, San Miguel de Tucumán).
📚 Entrada libre y gratuita.