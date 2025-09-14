Café Literario y Cultural en el Virla: poetas tucumanos se reúnen el 20 de septiembre

Jóvenes poetas y trayectorias consolidadas

El encuentro busca poner en diálogo a diferentes generaciones de escritores. Por un lado, se dará prioridad a poetas jóvenes que participan de talleres literarios reconocidos en Tucumán y que han comenzado a publicar en editoriales independientes; por otro, se contará con autores con una sólida carrera y obra publicada.