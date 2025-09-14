Borges metió en su laberinto a todos los chicos de las escuelas medias de Tucumán

“La verdad es que no lo había escuchado ni de nombre. Pero cuando empezaron a hablar de Borges me entró la curiosidad y lo googleé…”. En ese preciso momento, Simón Canseco (15 años), de 4to año del colegio San Francisco, entraba al laberinto literario que el propio Ministerio de Educación construyó para todos los alumnos del nivel secundario de Tucumán, de escuelas públicas y privadas, para que disfruten del Mes de la Alfabetización. Talleres de lectura y escritura, juegos, concursos y charlas como la que se realizó el viernes en el Colegio Nacional, a cargo de Daniel Mecca (festival #BorgesPalooza), se realizarán en todos los establecimientos de la provincia.
“Yo les diría a los chicos que todavía no conocen a Borges que se den una oportunidad, que empiecen por ficciones o policiales”, recomienda Violeta Chaile, de la Escuela Sarmiento. “Yo no creo que sea tan difícil leerlo como dicen, para mí es una buena lectura para adolescentes”, intercede María Pía Trovato, del colegio Santa Catalina. “Y además si lo aprendés con canciones y juegos es mucho más divertido”, agrega Ana Lucía Flores de 5to año de la Sarmiento, al terminar el encuentro que organizaron el ministerio junto a la librería Libro de Oro, y que reunió a 200 alumnos de distintas escuelas.
Septiembre y octubre serán destinados a la Fiesta de la Lectura 2025, en el marco de la política nacional y provincial de alfabetización que lleva adelante el Ministerio de Educación. Junto con el Mes Borgeano se realizarán también el II Concurso Literario “Desandando los laberintos borgeanos” y el concurso de teatro “Relatos en escena: ¡actuá, creá y conectá!”, del que participarán todas las escuelas. En ese maro 56 establecimientos educativos recibirán libros para desarrollar las actividades.
Mediante una circular, Educación envió una serie de propuestas que pueden realizar las escuelas junto al material digital necesario para docentes y alumnos. Entre los textos propuestos para los chicos se encuentran “Funes, el memorioso”, “El Aleph”, “El cautivo”, “Historia de los dos que soñaron”, “Los dos reyes y los dos laberintos”, y muchos más.
Los estudiantes trabajarán en las aulas, bajo la coordinación de profesores de lengua y literatura, y también junto a otros docentes de distintas disciplinas, con diferentes estrategias didácticas: talleres lúdicos, creación de laberintos o la reescritura de mitos, cine debate sobre la obra de Borges y talleres de microrelatos. Cada escuela tendrá libertad para organizar su implementación.