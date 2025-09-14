Borges metió en su laberinto a todos los chicos de las escuelas medias de Tucumán

“La verdad es que no lo había escuchado ni de nombre. Pero cuando empezaron a hablar de Borges me entró la curiosidad y lo googleé…”. En ese preciso momento, Simón Canseco (15 años), de 4to año del colegio San Francisco, entraba al laberinto literario que el propio Ministerio de Educación construyó para todos los alumnos del nivel secundario de Tucumán, de escuelas públicas y privadas, para que disfruten del Mes de la Alfabetización. Talleres de lectura y escritura, juegos, concursos y charlas como la que se realizó el viernes en el Colegio Nacional, a cargo de Daniel Mecca (festival #BorgesPalooza), se realizarán en todos los establecimientos de la provincia.