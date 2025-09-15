Cartas de lectores: “La verdadera victoria no se mide en números fiscales”

Las recientes elecciones en Buenos Aires han dejado en evidencia una verdad que no debería sorprendernos: un gobierno no gana elecciones, ni mucho menos legitimidad histórica, enarbolando como única bandera el equilibrio fiscal. Podrá exhibir cifras, pero si detrás de esos números late el silencio de los más vulnerables -personas discapacitadas, ancianos, niños, mujeres en contextos de violencia- ese triunfo resulta vacío y efímero. El propio escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, tan fácil de comprender para la ciudadanía, mostró que la política no puede reducirse a cuentas frías ni a slogans de campaña. La gente entendió que lo que se desprecia en los escritorios contables termina siendo lo que más duele en las mesas humildes: la falta de medicamentos, la ausencia de transporte accesible, la indiferencia hacia quienes no tienen voz. La verdadera justicia de un gobierno se mide en cómo protege a sus débiles. He aprendido que detrás de cada expediente late una historia humana, y detrás de cada número que se ahorra hay una vida que se posterga. Borges escribió: “La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”. Hoy esa frase resuena con fuerza: la derrota electoral del oficialismo no fue solo producto de estrategias de campaña o errores comunicacionales, sino del profundo clamor social que pide humanidad. El voto no se gana con la motosierra, sino con la ternura hacia los que más sufren. El equilibrio fiscal no alimenta a un niño, no devuelve la movilidad a un discapacitado ni da dignidad a un anciano. Solo una política comprometida con los vulnerables puede sembrar futuro. Una elección no se gana con planillas contables, sino con el coraje de mirar a los ojos de quienes esperan justicia social. Ojalá que esta lección no se diluya en el fragor de las encuestas. Porque si algo nos enseñan la historia y los poetas es que la verdadera grandeza de un gobierno no se mide en porcentajes, sino en la capacidad de ponerse al lado de los que más necesitan.