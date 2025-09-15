Secciones
Cartas de lectores: familia desvalida en Río Seco
Hace 5 Hs

Con mucha esperanza escribo a su columna en la necesidad de ser escuchada, y por mi voz con la de unos seres humanos que tocan el extremo del todo para vivir y sobrevivir. Lamentablemente las autoridades locales, el Siprosa y quien quiera que tenga responsabilidades no estuvieron presentes y están mirando para otro lado. Es lo que queda de una familia que sufre consecuencias nefastas de discriminación porque en ella había un joven adicto (hoy detenido en prisión) que destruyó su casita de barrio y arrancó hasta el techo. Allí quedaron su padre,  un señor mayor desempleado, y dos hermanos de 27 años (que también debiera ser evaluado mentalmente porque puede tener algún retraso madurativo), y el menor de 21 años con discapacidad también mental y a quien le dieron de baja la pensión por discapacidad. Describir cómo viven y en qué condiciones sobreviven es de llorar. Nadie, ninguna autoridad por lo que se ve se acerca porque otra sería la situación. Los chicos van a comedor del barrio La Granja distante a unos tres kilómetros y deben cruzar la peligrosa ruta 38. Allí ellos almuerzan de lunes a viernes. ¿Y el resto? ¿Dónde están el trabajo social del área comunal o el relevamiento del Siprosa con agentes sanitarios? Hace unos días hubo una pequeña movida solidaria porque hay corazones con sentimientos y también nobleza. Se trata de la familia Brito en el barrio Virgen del Rosario de San Nicolás. En este sentido falta, y mucho, para cumplir el slogan “Río Seco somos todos”, porque no es así. ¿Acaso no los pueden asistir?.

Paula Isabel Arévalo                                                          

Alberdi 76 - Río Seco

