Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán
Hace 5 Hs

A la Escuela secundaria de Yonopongo, rodeada de cañaverales, de la localidad de León Rougés, perteneciente a la ciudad de Monteros , concurren dos amigas inseparables y excelentes alumnas: Bahiana (voz privilegiada ) y Lucía, que son las felices primeras finalistas del concurso, que de ganarlo, viajarán con sus compañeros a Villa Carlos Paz. Esta bella historia no termina allí; los muchachos monterizos, quizás golpeados por el éxito de las mujeres, se sacrificaron al máximo y Javier y Miguel, de la Escuela Normal Superior Julio A. Roca de Monteros, también pasaron a la final; es decir, “Monteros copó la final”. ¡Honor y gloria a los vencedores! A Bahiana, Lucía , Javier y Miguel, por ser ejemplo de sacrificio y dedicación, dignos representantes  nativos del sur tucumano, que hacen renacer nuestra historia y  conocer  sus  raíces. ¡Felicidades! Y no se detengan, el interior también existe y en este evento ustedes demostraron ser los mejores.

Francisco Amable Díaz  

Franciscoamablediaz@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chau anteojos: ¿Cuánto costarán las gotas que prometen corregir la presbicia?
1

Chau anteojos: ¿Cuánto costarán las gotas que prometen corregir la presbicia?

Qué pasa en el cuerpo cuando se levantan pesas todos los días, según la ciencia
2

Qué pasa en el cuerpo cuando se levantan pesas todos los días, según la ciencia

¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?
3

¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental
4

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?
5

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?

Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”
6

Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”

Más Noticias
San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La receta sin gluten que se volvió viral: fácil, nutritiva y lista en minutos

La receta sin gluten que se volvió viral: fácil, nutritiva y lista en minutos

El truco con papel de aluminio que ayuda a que tus plantas crezcan más sanas y fuertes

El truco con papel de aluminio que ayuda a que tus plantas crezcan más sanas y fuertes

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental

Falta poco para la primavera y todos quieren ponerse en forma: siete tips para empezar en el gimnasio

Falta poco para la primavera y todos quieren ponerse en forma: siete tips para empezar en el gimnasio

¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?

¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?

Comentarios