Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

A la Escuela secundaria de Yonopongo, rodeada de cañaverales, de la localidad de León Rougés, perteneciente a la ciudad de Monteros , concurren dos amigas inseparables y excelentes alumnas: Bahiana (voz privilegiada ) y Lucía, que son las felices primeras finalistas del concurso, que de ganarlo, viajarán con sus compañeros a Villa Carlos Paz. Esta bella historia no termina allí; los muchachos monterizos, quizás golpeados por el éxito de las mujeres, se sacrificaron al máximo y Javier y Miguel, de la Escuela Normal Superior Julio A. Roca de Monteros, también pasaron a la final; es decir, “Monteros copó la final”. ¡Honor y gloria a los vencedores! A Bahiana, Lucía , Javier y Miguel, por ser ejemplo de sacrificio y dedicación, dignos representantes nativos del sur tucumano, que hacen renacer nuestra historia y conocer sus raíces. ¡Felicidades! Y no se detengan, el interior también existe y en este evento ustedes demostraron ser los mejores.