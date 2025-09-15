Las tierras recuperadas y el destino de estas

La Provincia debe garantizar el marco legal y judicial que permita sostener los procesos, mientras que municipios y comunas rurales tienen la responsabilidad de colaborar en la identificación en la señalización de los predios usurpados y, cuando estos son recuperados, en su custodia para que se eviten nuevas ocupaciones. La vigilancia local es clave para esto y para que, luego, esas tierras se conviertan en espacios útiles, sobre la base de las necesidades de los vecinos. Delegaciones policiales, centros de salud, espacios verdes o caminos públicos solo serán posibles si hay un compromiso real de las autoridades más cercanas al vecino. En ese sentido, también destacar que la Provincia capacitó a los comisionados comunales para que cuenten con elementos y con protocolos para la protección del patrimonio territorial.