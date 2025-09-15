Efemérides del lunes 15 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha se eligió en homenaje al día en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia, que se logró luego de que se realizaran diversas Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas. No obstante, hay varios países que decidieron no adoptar esta fecha y celebrar el Día Internacional de la Democracia un día diferente. Reino Unido lo celebra el 20 de enero en conmemoración al primer parlamento con representación popular del país, mientras que otros como Cabo Verde y Nigeria lo hacen el 13 de enero y 29 de mayo, respectivamente, en homenaje al día en que retornó la democracia en sus países.