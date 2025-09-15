Efemérides del lunes 15 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, una efemérides creada el 8 de noviembre de 2007 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y a través del Decreto N° 62/7, "invitando a los Estados Miembros, el Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales, intergubernamentales y no gubernamentales a examinar el estado de la democracia en el mundo", según detalla la web de la ONU.
La fecha se eligió en homenaje al día en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia, que se logró luego de que se realizaran diversas Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas. No obstante, hay varios países que decidieron no adoptar esta fecha y celebrar el Día Internacional de la Democracia un día diferente. Reino Unido lo celebra el 20 de enero en conmemoración al primer parlamento con representación popular del país, mientras que otros como Cabo Verde y Nigeria lo hacen el 13 de enero y 29 de mayo, respectivamente, en homenaje al día en que retornó la democracia en sus países.
Por su parte, el 15 de septiembre también se recuerda el Día Mundial del Linfoma, impulsado por la Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma, también conocida como "Lymphoma Coalition". El linfoma se trata de un cáncer en la sangre poco común. Con esta jornada se busca concientizar a la sociedad sobre la enfermedad y remarcar la importancia de su detección temprana. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el último año se perdieron cerca de 10 millones de vidas por la enfermedad.
En tanto, un día como hoy, pero de 1914, nacía Adolfo Bioy Casares en la Ciudad de Buenos Aires. Destacado dentro del mundo de la literatura fantástica universal, su amplio legado y su influencia entre los principales intelectuales de la época hicieron que su natalicio se convierta en una de las efemérides más destacadas de la fecha.
1254 – Nace Marco Polo, mercader y viajero veneciano.
1616 – Se abre la primera escuela pública gratuita no aristocrática en Europa en Frascati, Italia.
1759 – Nace en Potosí, Bolivia, el brigadier general Cornelio de Saavedra, presidente de la Primera Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
1821 – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclaman su independencia de España.
1830 – Se inaugura el ferrocarril de Liverpool a Manchester, en Gran Bretaña.
1842 – Muere Francisco Morazán Quezada, político hondureño.
1865 – Se funda la ciudad que se llamaría Rawson, actual capital de Chubut, en homenaje al doctor Guillermo Rawson.
1876 – Inicia su publicación "The Buenos Aires Herald".
1890 – Nace Agatha Christie, escritora.
1894 – Nace Jean Renoir, cineasta.
1913 – Aparece el diario "Crítica", fundado por Natalio Botana.
1914 – Nace Adolfo Bioy Casares, escritor.
1916 – Primera Guerra Mundial: por primera vez, en la batalla del Somme, se emplean tanques en la guerra (en este caso forman parte de la ofensiva aliada).
1932 – Muere William C. Morris, filántropo y educado inglés.
1935 – Las leyes de Nüremberg privan a los judíos de la ciudadanía alemana.
1937 – Nace Fernando De la Rúa, presidente de la República Argentina.
1938 – Muere Thomas Clayton Wolfe, escritor estadounidense.
1940 – Segunda Guerra Mundial: comienzan los ataques aéreos masivos alemanes sobre Londres.
1943 – Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano.
1945 – Nace Carmen Maura, actriz española.
1946 – Nace Oliver Stone, cineasta estadounidense.
1946 – Nace Tommy Lee Jones, actor estadounidense.
1946 – Bulgaria se convierte en República Popular.
1972 – Nace Letizia Ortiz, periodista y reina consorte de España.
1976 – La Unión Soviética lanza la nave espacial Soyuz 22.
1978 – Muere Willy Messerschmitt, ingeniero y diseñador de aviones alemán.
1980 – Muere Bill Evans, pianista de jazz estadounidense.
1982 – Inicia sus publicaciones el diario norteamericano "USA Today".
1983 – Dimite el primer ministro israelí Menahem Begin.
1984 – Nace el príncipe Harry de Inglaterra.
1996 – Umberto Bossi declara la independencia de Padania.
2004 – A los 55 años, muere Johnny Ramone, el guitarrista del grupo de rock punk "Los Ramones".
2006 – Muere Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana.
2008 – La quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929.
2008 – Muere Richard Wright, tecladista británico, de la banda Pink Floyd.
2012 – Muere Olga Ferri, bailarina argentina.
2013 – Muere Lily Süllös, astróloga argentina de origen húngaro.
2017 – Muere Harry Dean Stanton, actor estadounidense.