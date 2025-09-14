Fabio Martínez: “La jugadora de pádel es mi novela más cordobesa”

Hay algo en la biografía de Fabio Martínez (Campamento Vespucio, Salta, 1981) que resuena como un mapa trazado a contramano: hijo de un obrero de YPF en los días previos a la privatización, infancia y adolescencia en Tartagal, migración a Córdoba, donde estudió Comunicación Social y donde todavía da clases en una escuela secundaria de Colonia Tirolesa. Es escritor y editor. Publicó cuentos y novelas, ganó premios provinciales en Salta y nacionales, dirige su propia editorial en medio de crisis que vuelven al libro un lujo, y sin embargo —o justamente por eso— insiste en escribir. Sus primeras ficciones tuvieron como marco a Salta y al menemismo. Ahora, en La jugadora de pádel, Martínez dice haber encontrado otra respiración: un relato más directo, más urbano, más cercano a su vida actual en Córdoba, con pádel, cuarteto, criptomonedas y crisis