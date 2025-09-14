Secciones
DeportesFútbol

El inesperado gesto de la "China" Suárez contra un hincha que insultó a Mauro Icardi

La actriz estuvo en el regreso del delantero como titular y su reacción con un fanático se hizo viral.

El inesperado gesto de la China Suárez contra un hincha que insultó a Mauro Icardi
Hace 1 Hs

La actriz Eugenia “China” Suárez acompañó a Mauro Icardi en su regreso como titular en el Galatasaray y no dudó en celebrarlo públicamente. Su presencia en Turquía se volvió noticia no solo por el triunfo de su pareja, sino también por una situación inesperada al salir del estadio.

Un video que circuló en redes mostró cómo la artista se cruzó con hinchas del Fenerbahçe, el clásico rival. Mientras se dirigía a su auto, un periodista le hizo una pregunta en inglés que ella no entendió en un primer momento, pero el comentario de un aficionado encendió su reacción.

“El Fenerbahçe es el campeón”, lanzó un simpatizante, provocando que la actriz frenara su paso y girara hacia él. A pesar de haber intentado mantener la calma, las palabras del fanático la hicieron responder con un gesto que llamó la atención.

Frente a todos, la actriz le contestó con una sonrisa firme y el gesto típico de llevar las palmas juntas hacia el rostro, imitando a quien manda a dormir a alguien. Esa reacción fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Una respuesta que dio que hablar

“Galatasaray es el campeón”, replicó la actriz mientras hacía el gesto que recorrió los medios turcos y argentinos. De esta manera, la reacción de la China Suárez se sumó al festejo por la vuelta de Icardi y dejó un momento inesperado en el clásico ambiente futbolero de Estambul.

Temas Eugenia "China" SuárezMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
3

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al Canelo Álvarez en Las Vegas

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Comentarios