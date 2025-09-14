El inesperado gesto de la "China" Suárez contra un hincha que insultó a Mauro Icardi

La actriz Eugenia “China” Suárez acompañó a Mauro Icardi en su regreso como titular en el Galatasaray y no dudó en celebrarlo públicamente. Su presencia en Turquía se volvió noticia no solo por el triunfo de su pareja, sino también por una situación inesperada al salir del estadio.
Un video que circuló en redes mostró cómo la artista se cruzó con hinchas del Fenerbahçe, el clásico rival. Mientras se dirigía a su auto, un periodista le hizo una pregunta en inglés que ella no entendió en un primer momento, pero el comentario de un aficionado encendió su reacción.
“El Fenerbahçe es el campeón”, lanzó un simpatizante, provocando que la actriz frenara su paso y girara hacia él. A pesar de haber intentado mantener la calma, las palabras del fanático la hicieron responder con un gesto que llamó la atención.
Frente a todos, la actriz le contestó con una sonrisa firme y el gesto típico de llevar las palmas juntas hacia el rostro, imitando a quien manda a dormir a alguien. Esa reacción fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
pic.twitter.com/iwNBkSqY2t— Forza Cimbom (@forzacimbomtr) September 13, 2025
Una respuesta que dio que hablar
“Galatasaray es el campeón”, replicó la actriz mientras hacía el gesto que recorrió los medios turcos y argentinos. De esta manera, la reacción de la China Suárez se sumó al festejo por la vuelta de Icardi y dejó un momento inesperado en el clásico ambiente futbolero de Estambul.