“Hay que tener más cuidado”: la lesión de Lamine Yamal genera polémica en España

Deco respaldó al entrenador

El director deportivo Deco apoyó las palabras de Flick y subrayó que “entre todos hay que tener un poco más de cuidado”. El portugués recalcó que Lamine Yamal es vital tanto para el club como para la selección, y sostuvo que los futbolistas sufren una carga excesiva de partidos, por lo que “hay que mejorar la comunicación y los protocolos entre clubes y selecciones”.