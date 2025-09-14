Secciones
“Hay que tener más cuidado”: la lesión de Lamine Yamal genera polémica en España

El delantero volvió de la selección española con molestias y en Barcelona apuntaron contra el manejo de su físico.

Hace 1 Hs

Lamine Yamal se ausentó del duelo entre Barcelona y Valencia debido a una lesión en el pubis que arrastraba tras su paso por la Selección de España. La situación encendió un fuerte debate entre el cuerpo técnico del club catalán y la federación.

El entrenador Hansi Flick expresó su descontento y aseguró que Lamine Yamal jugó con dolor en los encuentros internacionales. “Es una lástima porque tuvo problemas y aún así disputó 79 y 73 minutos en cada partido. Eso no es preocuparse por los jugadores”, comentó en conferencia.

El DT alemán agregó que “quizás habría que preocuparse más de los jugadores, es una noticia que me entristece”. También admitió que no habló directamente con Luis de la Fuente, técnico de la selección, porque las diferencias de idioma complicaron la comunicación.

A través de un comunicado, el Barcelona confirmó que Lamine Yamal sufre molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar por ahora. La institución señaló que su evolución marcará la fecha de regreso, mientras crece la tensión con la selección española.

Deco respaldó al entrenador

El director deportivo Deco apoyó las palabras de Flick y subrayó que “entre todos hay que tener un poco más de cuidado”. El portugués recalcó que Lamine Yamal es vital tanto para el club como para la selección, y sostuvo que los futbolistas sufren una carga excesiva de partidos, por lo que “hay que mejorar la comunicación y los protocolos entre clubes y selecciones”.

