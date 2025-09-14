Derrota dolorosa para Inter Miami: fallido penal de Messi, expulsión y goleada en Charlotte

El regreso de Lionel Messi al "11" titular de Inter Miami en la MLS no tuvo el desenlace esperado. En un "Bank of America Stadium" repleto, el equipo de Florida cayó 3-0 frente a Charlotte FC en una noche marcada por un momento clave: el penal fallado por "Leo" y, casi de inmediato, la apertura del marcador para el local. La gran figura fue el delantero israelí Idan Toklomati, autor de los tres tantos.
"Las Garzas", que venían de perder la final de la Leagues Cup con el mismo resultado, nunca lograron recomponerse. El golpe anímico del penal errado condicionó al equipo de Javier Mascherano, que sufrió especialmente en el segundo tiempo. La jerarquía de Wilfried Zaha inclinó la balanza para Charlotte, mientras que la expulsión de Tomás Avilés en los minutos finales liquidó cualquier chance de reacción.
Inter Miami, que no contó con Luis Suárez por suspensión, quedó en el séptimo puesto de la Conferencia Este, aunque todavía tiene partidos pendientes respecto del líder. En contraste, Charlotte vive un momento soñado: suma nueve triunfos consecutivos y se ubica en la tercera posición.
El encuentro había comenzado con iniciativa de Miami, pero tras la atajada del croata Kristijan Kahlina al penal de Messi, todo cambió. Toklomati apareció en la jugada siguiente para el 1-0 y repitió al inicio del complemento. La tercera conquista llegó desde los 12 pasos, completando su "hat trick" y firmando una actuación memorable.
La derrota deja a Inter Miami golpeado en lo futbolístico y en lo anímico. Messi, frustrado tras su error desde el punto de penal, simbolizó la impotencia de un equipo que no encontró respuestas. Para Charlotte, en cambio, fue una noche histórica que reforzó su condición de revelación en la liga estadounidense.