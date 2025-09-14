Derrota dolorosa para Inter Miami: fallido penal de Messi, expulsión y goleada en Charlotte

El regreso de Lionel Messi al "11" titular de Inter Miami en la MLS no tuvo el desenlace esperado. En un "Bank of America Stadium" repleto, el equipo de Florida cayó 3-0 frente a Charlotte FC en una noche marcada por un momento clave: el penal fallado por "Leo" y, casi de inmediato, la apertura del marcador para el local. La gran figura fue el delantero israelí Idan Toklomati, autor de los tres tantos.