Tucumán Central manda en la zona campeonato de la Liga Tucumana

La quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol dejó resultados clave tanto en la zona campeonato como en el repechaje. Tucumán Central dio el golpe en condición de visitante: superó 4 a 1 a Azucarera Argentina y se convirtió en el nuevo líder del grupo A con 12 puntos. El equipo de Walter Arrieta suma 18 goles a favor y apenas 3 en contra, y se perfila con fuerza rumbo a los cuartos de final. Diego Velárdez, en dos ocasiones, Bruno Medina y Matías Perdigón fueron los autores de los goles visitantes, mientras que Emanuel Díaz descontó para el local.
En Burruyacú, Unión del Norte (11) igualó 1 a 1 frente a Bella Vista (8). Luciano Argañaraz abrió el marcador para los “gauchos” y Gonzalo Masmud, de penal, puso cifras definitivas. Sobre el final, el árbitro Pablo Pereyra expulsó al visitante Federico Trujillo. Además, Central Norte (7) venció 2 a 0 a Villa Mitre (2) en el Barrio El Bosque, con tantos de Franco Pizzicannella y Matías Diarte. Este domingo se medirán San Juan (9) y Almirante Brown (4).
Repechaje
En la zona repechaje, Atlético Tucumán (15) hilvanó su quinto triunfo seguido: le ganó 3 a 2 a Santa Lucía FC. También hubo empate 1 a 1 entre Argentinos del Norte (9) y Santa Rosa (8), mientras que Deportivo Llorens (8) goleó 4 a 1 a Marapa (7).
En Primera B, El Corte derrotó 2 a 0 a La Colonia y San Ramón venció 2 a 0 a Garmendia FC.