Tucumán Central manda en la zona campeonato de la Liga Tucumana

La quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol dejó resultados clave tanto en la zona campeonato como en el repechaje. Tucumán Central dio el golpe en condición de visitante: superó 4 a 1 a Azucarera Argentina y se convirtió en el nuevo líder del grupo A con 12 puntos. El equipo de Walter Arrieta suma 18 goles a favor y apenas 3 en contra, y se perfila con fuerza rumbo a los cuartos de final. Diego Velárdez, en dos ocasiones, Bruno Medina y Matías Perdigón fueron los autores de los goles visitantes, mientras que Emanuel Díaz descontó para el local.