Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Más deportes
Crónicas de archivo: el Pato, nuestro deporte antes del fútbol
Atravesó prohibiciones, reglamentos y un decreto de Perón hasta convertirse en el único deporte con raíces argentinas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
HISTORIA. Ángel Della Valle, representante del realismo pictórico argentino, “El juego del pato”, óleo sobre tela, 1903.
Por
Ale Casas Cau
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica
Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
Se “motouberiza” el transporte público
Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas
Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
Se “motouberiza” el transporte público
Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más