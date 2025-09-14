Secciones
Moto3 en Misano: Perrone terminó 6°, y casi se va a las manos con un rival por un toque polémico

El argentino cerró un gran fin de semana, pero terminó discutiendo con David Muñoz, que le hizo perder varias posiciones.

ESTUVO CERCA. Perrone, en el medio del pelotón, supo reponerse de un toque y terminó en la sexta colocación.
Hace 2 Hs

Quien solamente se dedique a mirar el resultado de la carrera, notará que Valentín Perrone largó desde la pole position y terminó sexto en el GP de San Marino de Moto3. Pero detrás de ese puesto hay una historia que demuestra su crecimiento: el argentino tuvo un domingo impresionante. 

En una categoría tan cambiante, en la que las posiciones se disputan milímetro a milímetro, supo reponerse de un golpe que pudo haberle arruinado el fin de semana.

Un toque de David Muñoz lo sacó de pista y lo obligó a remar desde atrás. Sin embargo, volvió con furia, se pegó al pelotón de punta y peleó por la victoria hasta la última curva. Al bajarse de la KTM, todavía con la adrenalina encima, fue a buscar al piloto español para pedirle explicaciones por el altercado que casi lo saca de combate.

El joven de 17 años ya es habitual entre los protagonistas, y allí nadie cede terreno. Lo comprobó frente a Máximo Quiles, que lo sorprendió con una maniobra agresiva, y lo sufrió con Muñoz, cuyo intento de sobrepaso lo retrasó mucho. Aun así, cruzó la meta a menos un segundo del ganador, José Antonio Rueda.

Perrone sigue firme en busca de su objetivo de la temporada

Con este resultado, Perrone suma 108 puntos y se ubica 8° en el campeonato, a 187 de Rueda y a 55 del top 5, su gran objetivo en la temporada. La próxima cita será en Motegi, Japón, del 26 al 28 de septiembre.

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Se “motouberiza” el transporte público

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

