El tiempo en Tucumán: pese a la nubosidad, se anuncia un domingo caluroso

De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN, para el lunes se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. El martes las condiciones serían similares, pero con una máxima de 28 °C. Desde el miércoles se espera nubosidad variable, mínimas de 20 °C y máximas superiores a los 30 °C, alcanzando un pico de 34 °C durante jueves, viernes y, probablemente, el sábado.