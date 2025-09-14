Secciones
El tiempo en Tucumán: pese a la nubosidad, se anuncia un domingo caluroso

La mínima fue de 16 °C. El cielo podría despejarse parcialmente por la tarde. El pronóstico para la próxima semana.

CÁLIDO. El domingo estará mayormente nublado pero la temperatura subirá al menos hasta los 26 °C. CÁLIDO. El domingo estará mayormente nublado pero la temperatura subirá al menos hasta los 26 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Un frente nuboso se instalará hoy sobre la provincia y el pronóstico del tiempo anuncia una jornada calurosa y húmeda, con una temperatura máxima que llegaría a los 26 °C. La térmica subiría desde mañana y se espera una semana con picos de 34 °C. 

La mañana comenzó con una nubosidad cercana al 90% y con una temperatura mínima de 16 °C. Los vientos fueron moderados del sector sur, dándole a las primeras horas del domingo un marco más que agradable. La humedad rondó el 60%. 

De acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que durante las próximas horas la nubosidad se mantenga por encima del 60% y que para el mediodía la temperatura ascienda hasta los 22 °C. La humedad seguirá en torno al 50%. 

Para la tarde se anuncia una temperatura máxima de 26 °C, con una térmica que llegaría a los 28 °C. La humedad se mantendría en un 50% mientras que la nubosidad sería del 70%. Los vientos serán suaves del sector sur. 

Con la caída del sol, la temperatura decrecerá hasta llegar a la noche con una media de 18 °C. La humedad seguirá por encima del 70% mientras que la nubosidad sería de al menos un 60%. Los vientos serán más suaves y desde el sector sudoeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN, para el lunes se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. El martes las condiciones serían similares, pero con una máxima de 28 °C. Desde el miércoles se espera nubosidad variable, mínimas de 20 °C y máximas superiores a los 30 °C, alcanzando un pico de 34 °C durante jueves, viernes y, probablemente, el sábado. 

