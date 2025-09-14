Secciones
DeportesRugby

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

Se completa la fecha en la Serie A y en la Premier League. Los Tarcos-Jockey Club Tucumán se enfrentan por el Regional.

SUMAR. Boca Juniors viene de vencer a Aldosivi en Mar del Plata. SUMAR. Boca Juniors viene de vencer a Aldosivi en Mar del Plata. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 1 Hs

Serie A de Italia

7.30: Roma-Torino (ESPN)

10: Atalanta-Lecce (ESPN 4)

10: Pisa-Udinese (Disney +)

13: Sassuolo-Lazio (Disney +)

15.45: Milan-Bologna (Disney +)

BMW PGA Championship

8: Última Vuelta (ESPN 3)

Liga de España

9: Celta de Vigo-Girona (DSports)

11.15: Levante-Real Betis (DSports)

13.30: Osasuna-Rayo Vallecano (ESPN 3)

16: Barcelona-Valencia (DSports)

Premier League

10: Burnley-Liverpool (ESPN)

12.30: Manchester City-Manchester United (ESPN)

Ligue 1 de Francia

10: Lille-Toulouse (Disney +)

12.15: PSG-Lens (ESPN 4)

12.15: Brest-Paris FC (Disney +)

12.15: Metz-Angers (Disney +)

12.15: Racing Estrasburgo-Le Havre (Disney +)

15.45: Rennes-Lyon (ESPN 2)

Procar 4000

10.15: Fecha 8 - San Nicolás (TyC Sports)

Bundesliga de Alemania

10.30: St. Pauli-Augsburgo (ESPN 2)

12.30: Borussia Monchengladbach-Werder Bremen (Disney +)

Copa Davis

11: Grecia-Brasil (DSports)

12: Ecuador-Bosnia & Herzagovina (DSports)

Eurobasket

Tercer puesto

11: Grecia-Finlandia (DSports 2)

Final

15: Alemania-Turquía (DSports 2)

Torneo Metropolitano de hockey femenino

13: Banco Nación-San Fernando (Disney +)

Primera Nacional

13.05: Los Andes-Almagro (TyC Sports)

13.30: Nueva Chicago-Gimnasia (J) (DSports)

15: Tristán Suárez-Colegiales (TyC Sports Play)

15.30: San Telmo-Central Norte (S) (TyC Sports Play)

15.30: Chacarita-Almirante Brown (TyC Sports)

15.30: Talleres (RE)-Colón (TyC Sports Play)

15.30: Ferro-San Miguel (TyC Sports Play)

16: Deportivo Maipú-All Boys (TyC Sports Play)

16: Güemes (SdE)-Racing (C) (TyC Sports Play)

16: Patronato-Quilmes (TyC Sports Play)

16.30: Deportivo Madryn-Alvarado (TyC Sports Play)

19: Estudiantes (RC)-Mitre (SdE) (TyC Sports Play)

20: San Martín (T)-Atlanta (TyC Sports)

Turismo Carretera

13.30: Fecha 11, en San Luis – Carrera (TV Pública)

Torneo Regional del NOA

14: Los Tarcos-Jockey Club Tucumán (DSports)

Torneo Metropolitano de hockey femenino

15: Quilmes-Banfield (Disney +)

Liga Profesional Argentina

15: Gimnasia-Unión (TNT Sports)

15: Instituto-Argentinos (ESPN Premium)

17.30: Rosario Central-Boca (TNT Sports)

20: Tigre-Talleres (ESPN Premium)

20: Defensa y Justicia-Platense (TNT Sports)

Top 14 de Francia

16: Racing 92 │ Bordeaux (ESPN 3)

Temas Copa DavisLos Tarcos Rugby ClubFútbol Club BarcelonaSerie A de ItaliaPrimera NacionalTurismo CarreteraClub Atlético Rosario CentralParis Saint-Germain Football Club
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Importa tanto la educación vial como la infraestructura, advierten los bikers tucumanos

"Importa tanto la educación vial como la infraestructura", advierten los bikers tucumanos

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

El Abierto de San Pablo abrió con gran nivel en su primera jornada

El Abierto de San Pablo abrió con gran nivel en su primera jornada

Lo más popular
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
1

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
2

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
3

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
4

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
5

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”
6

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Más Noticias
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Comentarios