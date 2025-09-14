Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

Serie A de Italia
7.30: Roma-Torino (ESPN)
10: Atalanta-Lecce (ESPN 4)
10: Pisa-Udinese (Disney +)
13: Sassuolo-Lazio (Disney +)
15.45: Milan-Bologna (Disney +)
BMW PGA Championship
8: Última Vuelta (ESPN 3)
Liga de España
9: Celta de Vigo-Girona (DSports)
11.15: Levante-Real Betis (DSports)
13.30: Osasuna-Rayo Vallecano (ESPN 3)
16: Barcelona-Valencia (DSports)
Premier League
10: Burnley-Liverpool (ESPN)
12.30: Manchester City-Manchester United (ESPN)
Ligue 1 de Francia
10: Lille-Toulouse (Disney +)
12.15: PSG-Lens (ESPN 4)
12.15: Brest-Paris FC (Disney +)
12.15: Metz-Angers (Disney +)
12.15: Racing Estrasburgo-Le Havre (Disney +)
15.45: Rennes-Lyon (ESPN 2)
Procar 4000
10.15: Fecha 8 - San Nicolás (TyC Sports)
Bundesliga de Alemania
10.30: St. Pauli-Augsburgo (ESPN 2)
12.30: Borussia Monchengladbach-Werder Bremen (Disney +)
Copa Davis
11: Grecia-Brasil (DSports)
12: Ecuador-Bosnia & Herzagovina (DSports)
Eurobasket
Tercer puesto
11: Grecia-Finlandia (DSports 2)
Final
15: Alemania-Turquía (DSports 2)
Torneo Metropolitano de hockey femenino
13: Banco Nación-San Fernando (Disney +)
Primera Nacional
13.05: Los Andes-Almagro (TyC Sports)
13.30: Nueva Chicago-Gimnasia (J) (DSports)
15: Tristán Suárez-Colegiales (TyC Sports Play)
15.30: San Telmo-Central Norte (S) (TyC Sports Play)
15.30: Chacarita-Almirante Brown (TyC Sports)
15.30: Talleres (RE)-Colón (TyC Sports Play)
15.30: Ferro-San Miguel (TyC Sports Play)
16: Deportivo Maipú-All Boys (TyC Sports Play)
16: Güemes (SdE)-Racing (C) (TyC Sports Play)
16: Patronato-Quilmes (TyC Sports Play)
16.30: Deportivo Madryn-Alvarado (TyC Sports Play)
19: Estudiantes (RC)-Mitre (SdE) (TyC Sports Play)
20: San Martín (T)-Atlanta (TyC Sports)
Turismo Carretera
13.30: Fecha 11, en San Luis – Carrera (TV Pública)
Torneo Regional del NOA
14: Los Tarcos-Jockey Club Tucumán (DSports)
Torneo Metropolitano de hockey femenino
15: Quilmes-Banfield (Disney +)
Liga Profesional Argentina
15: Gimnasia-Unión (TNT Sports)
15: Instituto-Argentinos (ESPN Premium)
17.30: Rosario Central-Boca (TNT Sports)
20: Tigre-Talleres (ESPN Premium)
20: Defensa y Justicia-Platense (TNT Sports)
Top 14 de Francia
16: Racing 92 │ Bordeaux (ESPN 3)