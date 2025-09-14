¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

Los beneficios para nuestra salud de incorporar la banana en nuestros desayunos

Esta fruta resulta un alimento sumamente nutritivo ya que presenta un alto contenido en potasio, fibra y vitaminas B6 y C. A la vez presenta altos niveles de carbohidratos y azúcares naturales que en nuestro cuerpo cumplen la función de aportar energía, lo que lo hace ideal para los desayunos que dan comienzo a nuestro día. Sin embargo, esta propiedad puede elevar los niveles de azúcar en sangre en personas que padecen diabetes tipo dos. No obstante, según una investigación publicada en Advances in Nutrition, este efecto se contrarresta si se combina el plátano con grasas saludables y proteínas de alto valor nutritivo.