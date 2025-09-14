Secciones
¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

Esta fruta aporta distintos beneficios que son fundamentales para comenzar el día.

Los beneficios de comer banana en el desayuno.
Hace 1 Hs

La carta de alimentos entre los que podemos variar nuestros desayunos se extiende más allá de las regulares tostadas. Una de esas opciones es la fruta, una manera sumamente saludable de incorporar vitaminas y minerales. Sin embargo, existe un fruto particular que deberíamos añadir a este momento del día y ese es la banana.

¿Cuáles son las frutas que previenen las alergias de septiembre y refuerzan nuestras defensas?

¿Cuáles son las frutas que previenen las alergias de septiembre y refuerzan nuestras defensas?

La banana es una fruta que supone amplios beneficios para la salud e incorporarla en el desayuno puede ser una estrategia óptima. Entre sus propiedades, este alimento contiene potasio que mejora la salud del corazón y ayuda a controlar la presión arterial. Pero sus ventajas no solo se limitan al bienestar cardíaco ya que también puede reforzar nuestro sistema inmunitario y reducir el riesgo de padecer diversas enfermedades.

Los beneficios para nuestra salud de incorporar la banana en nuestros desayunos

Esta fruta resulta un alimento sumamente nutritivo ya que presenta un alto contenido en potasio, fibra y vitaminas B6 y C. A la vez presenta altos niveles de carbohidratos y azúcares naturales que en nuestro cuerpo cumplen la función de aportar energía, lo que lo hace ideal para los desayunos que dan comienzo a nuestro día. Sin embargo, esta propiedad puede elevar los niveles de azúcar en sangre en personas que padecen diabetes tipo dos. No obstante, según una investigación publicada en Advances in Nutrition, este efecto se contrarresta si se combina el plátano con grasas saludables y proteínas de alto valor nutritivo.

Entre otras de las propiedades, esta fruta es alta en magnesio y potasio, minerales que se encargan de equilibrar la tasa de líquidos en el organismolo que ayuda a recuperarse de contracciones musculares. Comer este alimento después de una sesión de ejercicios o a la mañana siguiente puede ayudar a reponer el cuerpo luego de una actividad deportiva.

La banana no está contraindicada en diabéticos a pesar de su contenido en hidratos de carbono, ya que los azúcares del plátano se absorben lentamente sin provocar una subida rápida de los niveles de glucosa en sangre. Además, contiene otros fructooligosacáridos que estimulan el sistema inmune y aumentan la biodisponibilidad de minerales y la quema de grasas , reduciendo el riesgo de enfermedades degenerativas como las cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidad, osteoporosis o algunos tipos de cáncer.

Esta fruta combinada con cereales integrales como la avena, espelta, cebada, quinoa, centeno y amaranto así como proteínas saludables como huevos, lácteos descremados y legumbres son fundamentales para lograr un desayuno saludable.

