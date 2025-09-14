Por qué algunas personas mueven las piernas cuando están sentadas, según especialistas

¿Por qué movemos las piernas constantemente? la respuesta de la psicología

De acuerdo con diversos estudiosos de psicología, una de las razones por las que agitamos la pierna constantemente se encuentra en los elevados niveles de estrés. La tensión constante está relacionada con un nivel alto de la hormona del estrés, el cortisol. Cuando estos valores se elevan nuestro ritmo cardíaco se acelera lo que a la misma vez provoca una necesidad casi instantánea de “liberarlo”. Esto se debe a que el movimiento aumenta el flujo sanguíneo y puede expulsar la tensión que se encuentra reservada en nuestros músculos, lo que se transforma en un mecanismo para lidiar con la tensión.