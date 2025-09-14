Conectando Fronteras: Latcomex SA se presenta en Fruit Attraction y Anuga 2025

Por otro lado, Anuga 2025, la feria internacional líder en el sector de alimentación y bebidas, se celebrará en Colonia, Alemania, del 4 al 8 de octubre. Con su 38ª edición, Anuga es el encuentro más grande del sector, donde se exhiben las últimas innovaciones y tendencias. Este evento, dirigido exclusivamente a profesionales de la industria alimentaria, reunirá a más de 100.000 compradores internacionales, ofreciendo una plataforma ideal para establecer conexiones y alianzas estratégicas. De igual manera, la empresa contara con un sector propio: Stand 8.1 D-22.