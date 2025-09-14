Conectando Fronteras: Latcomex SA se presenta en Fruit Attraction y Anuga 2025

Un evento esencial para el secto rhortofrutícola se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en Ifema, Madrid. En su 17ª edición, esta feria internacional conecta a productores, compradores y distribuidores, potenciando las exportaciones de productos hortofrutícolas. Latcomex tendrá un espacio destacado en el Pabellón Argentino, Stand 12 - D10, donde acompañará a clientes y proveedores, fortaleciendo relaciones comerciales y reafirmando su rol como puente entre Argentina y el mundo.
Por otro lado, Anuga 2025, la feria internacional líder en el sector de alimentación y bebidas, se celebrará en Colonia, Alemania, del 4 al 8 de octubre. Con su 38ª edición, Anuga es el encuentro más grande del sector, donde se exhiben las últimas innovaciones y tendencias. Este evento, dirigido exclusivamente a profesionales de la industria alimentaria, reunirá a más de 100.000 compradores internacionales, ofreciendo una plataforma ideal para establecer conexiones y alianzas estratégicas. De igual manera, la empresa contara con un sector propio: Stand 8.1 D-22.
La participación de Latcomex en estas ferias subraya su compromiso con el desarrollo y crecimiento de sus clientes. “Estas ferias representan oportunidades clave para conectar con actores internacionales y reforzar nuestra presencia en el mercado europeo y global”, afirmaron representantes de la empresa.
Latcomex se mantendrá atenta a las tendencias del sector y a las oportunidades de crecimiento en el comercio internacional. “Estamos emocionados por lo que depara el futuro y esperamos interactuar con todos los asistentes en las ferias”, concluyeron.
Sobre Latcomex
Fundada en 2012, Latcomex ofrece soluciones integrales para el comercio exterior: outsourcing, despachos aduaneros, transporte internacional, distribución, depósitos y seguros. Con sede en Buenos Aires, un equipo altamente capacitado y alianzas estratégicas, la compañía garantiza eficiencia, calidad y profesionalismo en un entorno globalizado.
