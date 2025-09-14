La misa de hoy: siempre hijos pródigos

En el Evangelio, San Lucas recoge estas parábolas de la compasión divina ante el estado en que queda el pecador, y el gozo del Señor al recuperar a quien parecía definitivamente perdido. Un padre, que movido por la impaciencia del amor, sale todos los días a esperar a su hijo descarriado, y aguza la vista para ver si cualquier figura que se vislumbra a lo lejos es su hijo pequeño. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. ¿