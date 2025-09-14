Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
A poco más de un mes de las parlamentarias, los discursos desde la tribuna ruralista estuvieron envueltos en la cautela. Los aciertos y las deudas de la gestión gubernamental en la voz del campo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 8 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Osvaldo Jaldo
Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Expo Agroganadera: el campo reclamó menos disputas electorales y el Gobierno promete trabajar en reformas
Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales
Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros
Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología
La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social
Lo más popular
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
Se “motouberiza” el transporte público
La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
Más Noticias
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
Se “motouberiza” el transporte público
Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
Acusan a un comisionado de conducir alcoholizado
La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más