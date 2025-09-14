Los artesanos de la verdad en la era del algoritmo

El enemigo de Moreno era la censura del virrey. El de hoy es más denso: no es la falta de información; es el tsunami de desinformación. Es el algoritmo de TikTok o de X al que no le interesa la verdad, sino tu indignación. Descubrieron que nos enganchamos más con lo que nos enoja que con lo que nos une. Y nos encierran en burbujas donde todos piensan igual. Y el que no piensa igual, es el enemigo.