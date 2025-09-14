Secciones
Cartas de Lectores II: separar la paja del trigo
Hace 5 Hs

Por haber contribuido con mi voto para que usted sea presidente de nuestra nación, es que me animo a brindarle mi sencilla colaboración a su trabajo. Lea, por favor, la siguiente parábola, que no es invento mío, sino palabra de Dios, y acomódela a las necesidades de su gestión. La misma, dice así: “El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero”.

Daniel E. Chavez                               chavezdaniel04@gmail.com

Comentarios