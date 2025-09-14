El Código de Planeamiento de Yerba Buena

Por ese motivo, y así lo refleja el borrador del nuevo CPU, es imperioso pensar a Yerba Buena a corto, mediano y largo plazo como parte de un todo dentro de una misma mancha urbana y no como una ciudad aislada que puede arreglárselas por sí sola. Corredores viales metropolitanos, un transporte público integrado, estrategias conjuntas en el tratamiento del agua y del suelo, el manejo de los espacios verdes y nuevos límites y normas de urbanización son algunos de los temas clave en los que debe trabajar, no sólo la “Ciudad Jardín” sino todo el AMET.