Disparan y matan a un joven al sur de San Miguel de Tucumán

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió el viernes 12 de septiembre alrededor de las 18, cuando Hernán Facundo González se encontraba con un grupo de personas en la esquina de Rondeau y Gorriti. En ese momento, un vehículo de color rojo se acercó al lugar y desde su interior efectuaron disparos. Uno de los proyectiles impactó en González a la altura de la axila derecha.