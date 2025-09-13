Secciones
Seguridad

Disparan y matan a un joven al sur de San Miguel de Tucumán

La víctima fue identificada como Hernán Facundo González, de 24 años, quien fue baleado por sujetos que se desplazaban en un automóvil. Hay dos detenidos.

Un joven de 24 años murió tras recibir un disparo en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, con la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió el viernes 12 de septiembre alrededor de las 18, cuando Hernán Facundo González se encontraba con un grupo de personas en la esquina de Rondeau y Gorriti. En ese momento, un vehículo de color rojo se acercó al lugar y desde su interior efectuaron disparos. Uno de los proyectiles impactó en González a la altura de la axila derecha.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Ángel C. Padilla, donde fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, falleció en las primeras horas del sábado 13 de septiembre.

El cuerpo fue sometido a autopsia, procedimiento en el cual se extrajeron restos de proyectiles. En la escena del hecho los peritos hallaron una vaina servida y manchas hemáticas.

Como resultado de las tareas investigativas, fueron detenidos dos sospechosos y se procedió al secuestro del vehículo en el que habrían huido los atacantes. El rodado quedó a disposición de los expertos del ECIF para las pericias correspondientes.

