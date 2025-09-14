Sexualmente hablando: ¡Viva el amor!

¿Los jóvenes ya no creen en el amor? Muchos sí que creen, por supuesto. Pero la sospecha de que las nuevas generaciones se han vuelto más escépticas frente al amor romántico no es del todo exagerada. La idea de que el modelo tradicional de relación ha fracasado, la sociedad moderna con su inmediatez e individualismo, la fragilidad de los vínculos, por nombrar algunos factores, favorecen la desconfianza en la posibilidad de forjar relaciones estables y duraderas. Ni más ni menos que el “amor líquido”, al que se refería Zygmunt Bauman, que lleva a las personas a evitar ataduras y compromisos profundos.
Curiosamente, con los mayores de 60 está pasando justo lo contrario. El aumento en la expectativa de vida les ha renovado los bríos en relación a los proyectos a corto, mediano y largo plazo: viajar, emprender, aprender y, desde luego… amar.
Todos hemos experimentado los beneficios del amor: la compañía, el sexo, el humor, el cuidado, los planes compartidos. ¿Quién no busca estas indiscutibles bondades para su vida? Aunque parezca trillado, no por eso es menos cierto: para el amor no hay edad. Es posible enamorarse en cualquier etapa de la vida, nunca es tarde.
Tal es así que con frecuencia aparecen en las redes sociales historias referidas a estos “amores senior”: exponentes de la llamada “generación plateada” que encontraron -o reencontraron- un gran amor cuando ya no lo esperaban y expresan la alegría y el entusiasmo que esto les ha generado. No es de extrañar: una vida sentimental plena se asocia con una mejor salud y calidad de vida en los adultos mayores (y en todas las personas, desde luego).
Amores famosos
En los últimos meses, varias celebridades de Hollywood fueron noticia exponiendo sus felices relaciones “maduras”. Es el caso de Liam Neeson (73 años) y Pamela Anderson (58), que al parecer se enamoraron filmando “La pistola desnuda”, o de Meryl Streep (76) y Martin Short (75). Otro ejemplo es la pareja conformada por Tim Burton (67) y Monica Bellucci (60), quienes oficializaron su relación hace un par de años.
En nuestra farándula local, hace unos días, el actor Jorge Marrale (78) confesó estar empezando una historia de amor. Invitado a uno de los almuerzos con Mirtha Legrand junto a Moria Casán (con quien protagoniza la obra de teatro “Cuestión de género”), contó que durante una reunión para leer el guión -el 11 de noviembre- Moria le dijo que ese día había que prender una vela y pedir un deseo.
Y que él, que se encontraba solo desde hacía un tiempo, siguió el consejo: “Puse una nota. Decía que necesitaba exponer lo que soy ante alguien que pudiera tomarme en mi totalidad. Y que yo también pudiera tomar a ese ser en su totalidad”. Y con una sonrisa, agregó que su deseo se había cumplido.