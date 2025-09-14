Sexualmente hablando: ¡Viva el amor!

¿Los jóvenes ya no creen en el amor? Muchos sí que creen, por supuesto. Pero la sospecha de que las nuevas generaciones se han vuelto más escépticas frente al amor romántico no es del todo exagerada. La idea de que el modelo tradicional de relación ha fracasado, la sociedad moderna con su inmediatez e individualismo, la fragilidad de los vínculos, por nombrar algunos factores, favorecen la desconfianza en la posibilidad de forjar relaciones estables y duraderas. Ni más ni menos que el “amor líquido”, al que se refería Zygmunt Bauman, que lleva a las personas a evitar ataduras y compromisos profundos.