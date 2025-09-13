Secciones
Política

De los sánguches de milanesa a los votos: qué dijo Lilia Lemoine tras su breve visita por Tucumán

La diputada Nacional estuvo el jueves en la provincia para acompalar a Karina Milei durante el acto realizado en Villa Luján.

De los sánguches de milanesa a los votos: qué dijo Lilia Lemoine tras su breve visita por Tucumán
Hace 1 Hs

Lilia Lemoine, una de las referentes de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, compartió en sus redes sociales sus impresiones tras su breve paso por Tucumán. A través de un tuit (en X), relató los encuentros que marcaron su visita.

“Se me acercó una señora recién en el aeropuerto de Tucumán y me dijo: ‘Fuerza, sigan, nosotros creemos en Karina Milei, sabemos que fue todo una opereta’. Y ese fue el mensaje promedio que me llevo de Tucumán”.

La dirigente destacó, además, el contacto con vecinos tucumanos, como un conductor de Uber que le confesó: “Hace cinco elecciones que no voto, mis hijos sí los votan a ustedes… ahora que me contás lo que les están haciendo, yo también voy a ir a votar”.

Cabe recordar que Lemoine participó el pasado jueves del acto partidario en Villa Luján, donde el oficialismo nacional, encabezado por Karina Milei, buscó respaldar a los candidatos tucumanos de cara a las elecciones del 26 de octubre. 

Entre anécdotas y recorridos, Lemoine también se permitió un guiño local: “¿Por qué es tan rico el sánguche de milanesa en Tucumán?”, se preguntó.

Temas TwitterCongreso de la NaciónKarina MileiLilia Lemoine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica
2

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
3

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
4

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
5

Javier y Axel, vidas paralelas

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba
6

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Más Noticias
Guillermo Francos reconoció que fue “un error” nacionalizar la elección bonaerense

Guillermo Francos reconoció que fue “un error” nacionalizar la elección bonaerense

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

Dimes y diretes de la política: la prudencia, el término que mejor describe a la velada ruralista

Dimes y diretes de la política: la prudencia, el término que mejor describe a la velada ruralista

El crimen de Paola Tacacho: Siempre dijimos que el Estado es responsable de su femicidio

El crimen de Paola Tacacho: "Siempre dijimos que el Estado es responsable de su femicidio"

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza

Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Comentarios