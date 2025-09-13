De los sánguches de milanesa a los votos: qué dijo Lilia Lemoine tras su breve visita por Tucumán

Lilia Lemoine, una de las referentes de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, compartió en sus redes sociales sus impresiones tras su breve paso por Tucumán. A través de un tuit (en X), relató los encuentros que marcaron su visita.
“Se me acercó una señora recién en el aeropuerto de Tucumán y me dijo: ‘Fuerza, sigan, nosotros creemos en Karina Milei, sabemos que fue todo una opereta’. Y ese fue el mensaje promedio que me llevo de Tucumán”.
La dirigente destacó, además, el contacto con vecinos tucumanos, como un conductor de Uber que le confesó: “Hace cinco elecciones que no voto, mis hijos sí los votan a ustedes… ahora que me contás lo que les están haciendo, yo también voy a ir a votar”.
Cabe recordar que Lemoine participó el pasado jueves del acto partidario en Villa Luján, donde el oficialismo nacional, encabezado por Karina Milei, buscó respaldar a los candidatos tucumanos de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Entre anécdotas y recorridos, Lemoine también se permitió un guiño local: “¿Por qué es tan rico el sánguche de milanesa en Tucumán?”, se preguntó.