Regreso al pasado: ¡lo mejor está por llegar!

He pasado diez gustosos días impartiendo un curso intensivo de “Lógica y Filosofía del lenguaje” en la Universidad de Navarra, en la que trabajé durante 45 años (1978-2023). Al recorrer ahora los pasillos de los imponentes edificios para ir a dar mis clases o en mis paseos por el hermoso campus, venían a mi memoria con fuerza los recuerdos, en su mayor parte bonitos, de tantos años pasados en esas aulas y estos jardines. Parafraseando a Stefan Zweig, afloraba en mi memoria y en mi corazón el mundo de ayer.