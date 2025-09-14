De Los monstruos a Homo argentum

Como su título da a entender, Los monstruos refleja -en todos los episodios- comportamientos de personajes egoístas, falsos, hipócritas, sin escrúpulos. Veamos tres ejemplos para comprender en concreto el “tono” predominante. El primer episodio narra las distintas enseñanzas de un padre a su hijo; le enseña es a mentir, a ser egoísta, a aprovecharse de otros. En otro sketch, titulado irónicamente “Como un padre” (aclaración: la mayoría de los episodios llevan títulos irónicos), un hombre joven sospecha que su esposa lo engaña y recurre a los consejos de un hombre mayor en quien confía; este acepta ayudarlo, pero en verdad es precisamente el que tiene un amorío con la mujer. En otro episodio dos huérfanos mendigan, uno de ellos -ciego- entona canciones y el otro recoge las limosnas; un oculista se acerca al segundo (sin que el ciego se entere) y le dice que él puede hacer que recupere la vista sin cobrarle nada por ello; este le agradece mucho al médico, pero en vez de comentárselo al ciego, lo lleva a otro lado para que continúe con sus canciones y seguir así obteniendo las limosnas.