El estado de la democracia en nuestra región

“Para Hispanoamérica Perón es el modelo. Perón inventa un modelo de Estado en el que todo pasa por su figura y por una utilización del pueblo escandalosa, y de la propaganda política escandalosa. Pero él prospera y coincide con un período en el cual en Europa se han extendido los fascismos y algunas dictaduras de derechas -correlaciona-. Ese modelo es repudiado por ser derechista en algunos casos; o por ser izquierdista en otros. Pero ha sido el modelo de los populismos de izquierdas y derechas. Estos populismos de izquierda que ahora hay en algunos países de Hispanoamérica se parecen, como una gota de agua a otra, a algunas de las proclamas que se pueden leer en los tiempos de Perón. Dicen las mismas cosas, utilizan los mismos medios de propaganda, se valen de los mismos esquemas de Gobierno -coteja-. Si uno lee un discurso de Perón puede ser un discurso de (Benito) Mussolini también. Porque la retórica que toma es la retórica del fascismo. Y eso se puede aplicar también a algunos dictadores de los populismos del siglo XXI. Su discurso es completamente fascista. Se pueden hacer tablas comparadas de que son discursos fascistas, de izquierdas fascistas”.