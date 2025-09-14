El burro de Beckett

Lo escribe Bioy en su diario: que Borges ha recibido una llamada de su traductor al inglés, Norman Thomas Di Giovani, y que éste desconoce cómo traducir la frase “Mate: capitanejo Painé sabe morir”. Te das cuenta, qué animal, le dice Borges, y luego consulta a Fanny, y a Madre, y a otros interlocutores desprevenidos, pero nadie da con la respuesta. Es Daniel Martino, el editor de los diarios de Bioy, quien allana la polémica: la cita es apócrifa, Borges nunca escribió eso, sino que pertenece a una obra de Eduardo Acevedo Díaz hijo.

“No es suficiente con inventar un error; también hay que elegir una víctima acorde para endilgárselo”, escribe Matías Battistón, tras describir esas largas peripecias plenamente borgeanas, en ese excelente libro sobre el arte de la traducción que es La madre de Beckett tenía un burro.

Desde Dublín, primero, y desde Buenos Aires, después, donde trabaja en la traducción -para Ediciones Godot- de Molloy, Malone muere y El innombrable, la trilogía de novelas de Beckett, Battistón se embarca en un libro en el que confluyen historia de la literatura, literatura del yo, análisis del arte de la traducción, arsenal de variopintas escenas (o “infranécdota”), ensayo, diario de trabajo, anotaciones personales, investigación literario-detectivesca, todo matizado con un humor finísimo y de alto vuelo.