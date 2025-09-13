Con foco en las escuelas y universidades, Karina Milei presentó la agrupación “Bases”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este sábado en Belgrano la presentación oficial de “Bases”, la agrupación estudiantil de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los distritos donde el espacio libertario obtuvo sus mejores resultados electorales y que ahora busca consolidar con mayor inserción en el ámbito académico.
“Les agradezco a todos por el trabajo que están haciendo en las universidades, en las escuelas y en todo el país”, expresó la hermana del presidente, Javier Milei, en su primera reaparición pública tras la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses.
El encuentro contó con la presencia de la legisladora porteña Pilar Ramírez y de dirigentes jóvenes como Dante Di Carlo, presidente de la juventud libertaria. También participaron estudiantes de instituciones emblemáticas como el Colegio Nacional Buenos Aires, la Escuela Técnica Otto Krause y la Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo, entre otras.
Desde las redes sociales, La Libertad Avanza difundió el espíritu de la convocatoria: “Presentamos Bases CABA, la agrupación de estudiantes secundarios que eligió levantarse contra el adoctrinamiento y el populismo. Con esta generación de jóvenes libres empieza la verdadera batalla cultural para hacer Argentina grande otra vez”.