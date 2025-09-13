Con foco en las escuelas y universidades, Karina Milei presentó la agrupación “Bases”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este sábado en Belgrano la presentación oficial de “Bases”, la agrupación estudiantil de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los distritos donde el espacio libertario obtuvo sus mejores resultados electorales y que ahora busca consolidar con mayor inserción en el ámbito académico.