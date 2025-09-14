La resiliente vida de María Moliner

Sílaba por sílaba

El dinero y su falta agrava el abandono paterno. A pesar de los obstáculos estudian y logran espacios en las academias. María se dedica a la filología y comienza una larga labor como archivista y bibliotecaria: “Se imaginaba acumulando hojas, y hojas, con la fe de que algún día serían bosque”. Su rendimiento escolar le permite optar por una plaza nada menos que en Simancas. Luego se traslada al Archivo de Hacienda en Murcia, de cuya universidad es la primera mujer docente. Se casa con el físico Fernando Ramón y Ferrando sumergiéndose en una intensa vida doméstica: cuatro hijos, el primero muerto al nacer. El contacto con los niños ayuda a María a encontrarse con otras formas de la lengua. Su fascinación con el lenguaje y la enseñanza se acentúan. “Sus hijos le enseñaron a hablar de nuevo sílaba por sílaba… la obligaron a desarmar la lengua para mostrársela por dentro, como una caja de música”.