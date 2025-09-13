Secciones
DeportesFútbol

Exequiel Palacios se lesionó en Bayer Leverkusen y estará fuera hasta 2026

El volante de la Selección Argentina y Bayer Leverkusen sufrió una lesión en el aductor derecho

Exequiel Palacios se lesionó en Bayer Leverkusen y estará fuera hasta 2026
Hace 1 Hs

Exequiel Palacios recibió un duro golpe en su carrera justo cuando volvía a recuperar protagonismo en el Bayer Leverkusen y en la Selección Argentina. El mediocampista tucumano sufrió una lesión en el tendón muscular del aductor derecho durante el partido ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga, a los 15 minutos de juego. Pese a retirarse por sus propios medios, los estudios confirmaron el peor escenario: deberá estar inactivo lo que resta de la temporada y recién podría regresar a comienzos de 2026.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que no podrá contar con él en los amistosos de octubre y noviembre, ya como parte de la preparación oficial hacia el Mundial 2026. Palacios, que había sumado minutos ante Venezuela y formó parte de la última lista del campeón del mundo, se perderá así una etapa clave con la Albiceleste. “Mantené la cabeza en alto, Pala”, publicó Leverkusen en sus redes, acompañando los mensajes de aliento de hinchas y compañeros. 

Temas Exequiel PalaciosBayer 04 LeverkusenBayer Leverkusen
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Equi Fernández debutó en el Bayer Leverkusen: expulsión en su estreno en la Bundesliga

"Equi" Fernández debutó en el Bayer Leverkusen: expulsión en su estreno en la Bundesliga

Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
3

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica
4

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

Javier y Axel, vidas paralelas
5

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
6

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Más Noticias
Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Comentarios