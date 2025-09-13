Exequiel Palacios se lesionó en Bayer Leverkusen y estará fuera hasta 2026

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que no podrá contar con él en los amistosos de octubre y noviembre, ya como parte de la preparación oficial hacia el Mundial 2026. Palacios, que había sumado minutos ante Venezuela y formó parte de la última lista del campeón del mundo, se perderá así una etapa clave con la Albiceleste. “Mantené la cabeza en alto, Pala”, publicó Leverkusen en sus redes, acompañando los mensajes de aliento de hinchas y compañeros.