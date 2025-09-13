Exequiel Palacios se lesionó en Bayer Leverkusen y estará fuera hasta 2026

Exequiel Palacios recibió un duro golpe en su carrera justo cuando volvía a recuperar protagonismo en el Bayer Leverkusen y en la Selección Argentina. El mediocampista tucumano sufrió una lesión en el tendón muscular del aductor derecho durante el partido ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga, a los 15 minutos de juego. Pese a retirarse por sus propios medios, los estudios confirmaron el peor escenario: deberá estar inactivo lo que resta de la temporada y recién podría regresar a comienzos de 2026.
ð¤ Exequiel #Palacios serÃ¡ baja hasta principios del aÃ±o que viene debido a una lesiÃ³n muscular en el aductor derecho. Â¡Te deseamos una pronta recuperaciÃ³n, Pala! ðð#SomosBayer04 ð¤â¤ï¸ pic.twitter.com/r0HX5rprB1— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) September 13, 2025
La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que no podrá contar con él en los amistosos de octubre y noviembre, ya como parte de la preparación oficial hacia el Mundial 2026. Palacios, que había sumado minutos ante Venezuela y formó parte de la última lista del campeón del mundo, se perderá así una etapa clave con la Albiceleste. “Mantené la cabeza en alto, Pala”, publicó Leverkusen en sus redes, acompañando los mensajes de aliento de hinchas y compañeros.
MALAS NOTICIAS: Exequiel Palacios sintiÃ³ una molestia y tuvo que ser reemplazado en Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2025
