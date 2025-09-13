Secciones
“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

Sandra Mendoza sostuvo este sábado que “todos le soltaron la mano” a la gestión libertaria; afirmó, también, que la gente ya “no da más y se siente defraudada”.

Hace 1 Hs

La senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza(Frente de Todos), lanzó este sábado una dura previsión sobre la continuidad de la administración de Javier Milei y aseguró que, a su juicio, la gestión “no llegará” a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En una entrevista radial -reproducida por diferentes medios nacionales-, sostuvo que “ya no da para más” y que “ya le han soltado la mano todos”.

Mendoza vinculó su pronóstico con la reacción social y política a las medidas del Gobierno; mencionó, en particular, los vetos a proyectos sensibles (según ella, el aumento jubilatorio, la emergencia pediátrica y la ley en discapacidad) que, afirmó, provocaron fuerte malestar entre jubilados y familias que necesitan atención en centros como el Garrahan. Esa ola de rechazo, dijo, se expresó en los comicios y erosionó el respaldo que Milei tuvo en 2023.

También apuntó a las denuncias de presunta corrupción que salpican a la gestión y que, según su análisis, terminaron de agravar la situación política. Mendoza aludió al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), difusión de audios atribuidos a exfuncionarios y la apertura de una investigación judicial federal, y planteó que ese episodio fue “la gota que rebalsó el vaso”. 

En su relato sobre el deterioro del vínculo entre el Ejecutivo y los gobernadores, la senadora sostuvo que los acuerdos y la mesa de diálogo no dieron los resultados prometidos y que, por ese motivo, muchos mandatarios provinciales prefieren hoy evitar “incluso una foto” con la Casa Rosada. Mendoza citó además el caso de Tucumán, donde el gobernador consiguió algunas concesiones, pero no las que, dijo, esperaba la población. 

La afirmación de Mendoza no quedó sin respuesta: desde el Gobierno algunos funcionarios desestimaron la hipótesis y otro sector lo interpretó como parte de una estrategia política. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó las especulaciones como una “técnica de golpe suave”, aludiendo a tácticas de desestabilización política circuladas en redes y en análisis políticos. 

Analistas consultados por diversos medios nacionales señalaron que la velocidad y el alcance de la crisis política dependerán de cómo evolucionen las causas judiciales, la respuesta institucional al malestar social y la capacidad del oficialismo para recomponer apoyos en el Congreso y en el territorio. En el plano práctico, Mendoza recordó los mecanismos constitucionales que se activarían ante una eventual salida anticipada del presidente, y dejó abierta la incógnita sobre si se llegaría a algún proceso de remoción o a una renuncia voluntaria.

