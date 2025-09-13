“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

Analistas consultados por diversos medios nacionales señalaron que la velocidad y el alcance de la crisis política dependerán de cómo evolucionen las causas judiciales, la respuesta institucional al malestar social y la capacidad del oficialismo para recomponer apoyos en el Congreso y en el territorio. En el plano práctico, Mendoza recordó los mecanismos constitucionales que se activarían ante una eventual salida anticipada del presidente, y dejó abierta la incógnita sobre si se llegaría a algún proceso de remoción o a una renuncia voluntaria.