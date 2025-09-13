"Yesterday" cumple 60 años: la canción soñada por McCartney que desató obsesiones y millones

El Beatle solitario

Ni Lennon ni Harrison veían potencial en esa balada. Incluso Ringo admitió que no tenía nada para aportar desde la batería. Fue la primera vez que un Beatle grabó una canción solo: voz y guitarra de McCartney, acompañados por un cuarteto de cuerdas sugerido por George Martin. Una apuesta mínima para el disco Help!, pero que en Estados Unidos explotó. El 13 de septiembre de 1965, “Yesterday” se lanzó como single y escaló al número uno del Billboard Hot 100, donde permaneció cuatro semanas y vendió un millón de copias en apenas cinco.