Secciones
Política

El crimen de Paola Tacacho: "Siempre dijimos que el Estado es responsable de su femicidio"

Mariela Tacacho habló tras la sentencia que condenó a la Provincia y al ex juez Pisa.

VÍCTIMA. La salteña Paola Tacacho se graduó de docente en Tucumán. VÍCTIMA. La salteña Paola Tacacho se graduó de docente en Tucumán.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 39 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Paola Estefanía Tacacho
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
3

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
4

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
5

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”
6

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

Más Noticias
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza

Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

Comentarios