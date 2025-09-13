Secciones
SociedadActualidad

Cultura, arte, gastronomía y mucho más: conocé todo lo que podés hacer en Tucumán este fin de semana

Habrá festivales tradicionales, ferias de emprendedores, espectáculos en vivo y actividades al aire libre para toda la familia.

Cultura, arte, gastronomía y mucho más: conocé todo lo que podés hacer en Tucumán este fin de semana
Hace 25 Min

Tucumán ofrece un fin de semana inolvidable. Desde los Valles hasta la llanura, la provincia despliega su encanto con una propuesta variada que combina sabores, sonidos y paisajes únicos.

Habrá festivales tradicionales, ferias de emprendedores, espectáculos en vivo y actividades al aire libre para toda la familia.

Sábado 13 de septiembre

- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12 a 20 | 500 m de la rotonda | El Cadillal

- Museo arqueológico El Cadillal: 11 a 19 | El Cadillal

- Feria de artesano Pachamama: Todo el finde | Colalao del Valle

- Museo Arqueológico Los Menhires: 9 a 19 | El Mollar

- Fiesta Nacional de la Empanada: Todo el día | Casa de la Cultura | Famaillá

- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8 a 13 | Ruinas de San José | Lules

- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 19.30 y 20 | San Javier

- Feria de artesanos: Todo el finde | Plaza principal | Tafí del Valle

- Festival Neti Neti: 16 a 23 | Casa de la Cultura | Yerba Buena

- Expo Ganadera: Todo el finde | Sociedad Rural Tucumán | Yerba Buena

- Torneo Mamis Hockey: Todo el finde | Complejo Mirkin | Yerba Buena

- Cine: 15 a 17 | Centro Cultural | Alberdi

- Canta Tucumán y Fiesta provincial del sánguche de milanesa: 20 | Ex predio del ferrocarril | Alberdi

- Acto Encuentro Belgrano y Bernabé Aráoz: | La Ramada | Burruyacu

- Noche de bestias: | Casa de la Cultura | Bella Vista

- Kickboxing & MMA: | Bella Vista

- Museo Nasif Estéfano: 10 a 12 y 18 a 20 | Nasif Estéfano 242 | Concepción

- Noche mágica en Concepción: 21 | Colegio Ntra. Sra. de la Consolación | Concepción

- Función teatro infantil: 18 | Casa de la Cultura | La Cocha

- 2º encuentro nacional de escritores del Sol: desde las 8 | Club de Abuelos Mayores en Acción | Las Talitas

- Baile a la gorra: 17 | Parque 28 de Agosto | Monteros

- Detrás de maestros: 20 | Cine Teatro Marconi | Monteros

- Argento: 21.30 | Teatro Municipal Rosita Ávila | San Miguel de Tucumán

- Noche de rock: 20 | Centro Cultural Juan B. Terán | San Miguel de Tucumán

- Feria de coleccionistas: 15 a 20 | Rivadavia 1050 | San Miguel de Tucumán

- Recorrido fotográfico “MIRA Tucumán”: 16 a 18 | Plaza Independencia | San Miguel de Tucumán

- Exposición y Concurso Regional de Modelismo: 9 a 21 | Dirección de Adulto Mayor | San Miguel de Tucumán

- XXIII Marcha Peregrina Gaucha con la Virgen Generala: 18 | Plaza Independencia | San Miguel de Tucumán

- Circuito a pie: 9.30 | Oficina Congreso y Crisóstomo | San Miguel de Tucumán

- Peña cultural El Cardón: 22 | Heras 50 | San Miguel de Tucumán

- El Bus Turístico: 11 y 16 | Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

- Paseo Gastronómico: 17 a 00 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

- Feria de Artesanos: 16 a 23 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

- Feria de Emprendedores: 16 a 22 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

- Feria Gourmet: 17 a 00 | Avellaneda (calle Asunción) | San Miguel de Tucumán

- Casa Histórica: 9 a 19 | San Miguel de Tucumán

- Espectáculo luces y sonido: 20.30 | San Miguel de Tucumán

- Come From Away: 21.30 | Teatro San Martín | San Miguel de Tucumán

- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 19.30 y 20 | San Pedro de Colalao

- Feria de Simoca: desde las 8 | Predio Mercedes Sosa | Simoca

- Festival solidario “Mi estrella favorita”: 13 | Club Deportivo Tapia | Tapia

- Extremo Tafí / Ultra Trail: 8 | Tafí del Valle

- Festival del Limón: 20 | Club Villa Mitre | Tafí Viejo

- Septiembre en Rompe: 22 | Av. Alem 800 | Tafí Viejo

- Experiencia Yungas: 9.30 a 12 | Av. Perón 2800 | Yerba Buena

- Yoga: 15.30 a 17 | Parque Percy Hill | Yerba Buena

- Fotografía en la naturaleza: 17.30 a 19.30 | Jardín Botánico Percy Hill | Yerba Buena

- Yoga: 15.30 a 16.30 | Jardín Botánico Horco Molle | Yerba Buena

- Norte Rock: desde las 16 | Predio Castillo (Av. Presidente Perón y Bascary) | Yerba Buena

Domingo 14 de septiembre

- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12 a 20 | 500 m de la rotonda | El Cadillal

- Museo arqueológico El Cadillal: 11 a 19 | El Cadillal

- Feria de artesano Pachamama: Todo el finde | Colalao del Valle

- Museo Arqueológico Los Menhires: 9 a 14 | El Mollar

- Fiesta Nacional de la Empanada: Todo el día | Casa de la Cultura | Famaillá

- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8 a 13 | Ruinas de San José | Lules

- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 19.30 y 20 | San Javier

- Paseo de Artesanos y Emprendedores: desde las 11 | Plaza Miguel Esteves | Tafí del Valle

- Feria de artesanos: Todo el finde | Plaza principal | Tafí del Valle

- Festival Neti Neti: 16 a 23 | Casa de la Cultura | Yerba Buena

- Expo Ganadera: Todo el finde | Sociedad Rural Tucumán | Yerba Buena

- Torneo Mamis Hockey: Todo el finde | Complejo Mirkin | Yerba Buena

- Batalla de Tucumán: 8 | Circuito Yungas | El Cadillal

- Festival de Doma y Folclore: | El Naranjo

- Feria de emprendedores: 15 | Parque Temático Histórico | Famaillá

- Patio de los cerveceros: 17 | Parque Temático | Famaillá

- Feria de artesanos: 18 | Plaza Principal | La Cocha

- Feria de artesanos: 16 | Plaza Bicentenario | Las Talitas

- Rally de motos antiguas: desde las 9 | Plaza Bernabé Aráoz | Monteros

- 1ª Expo Fierro: 9 a 20 | Gimnasio Municipal | Monteros

- Domingo Otaku: 16 | Patio Lola Mora | San Miguel de Tucumán

- La llegada del Hijo: 20 | Espacio Inca | San Miguel de Tucumán

- El Bus Turístico: 11 y 16 | Laprida 50 | San Miguel de Tucumán

- Paseo Gastronómico: 17 a 00 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

- Feria de Artesanos: 16 a 23 | Parque Avellaneda | San Miguel de Tucumán

- Feria de Emprendedores: 16 a 22 | Parque El Provincial | San Miguel de Tucumán

- Feria Gourmet: 17 a 00 | Avellaneda (calle Asunción) | San Miguel de Tucumán

- Casa Histórica: 9 a 19 | San Miguel de Tucumán

- Cine para niños: 20 | Casa de la Cultura | Simoca

- Obra “Mi Padre”: 21 | Casa de la Cultura | Simoca

- Espectáculo luces y sonido: 20.30 | San Miguel de Tucumán

- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 19.30 y 20 | San Pedro de Colalao

- City Tour: 17 | Salida Of. Informes SMT | Tafí Viejo

- Peña y gastronomía: 14 a 16 | Mercado Municipal | Tafí Viejo

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
3

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
4

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
5

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”
6

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

Más Noticias
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Si vas al baño con el celular, tenés que conocer lo que dice este estudio de Harvard

Si vas al baño con el celular, tenés que conocer lo que dice este estudio de Harvard

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas

Javier y Axel, vidas paralelas

Comentarios