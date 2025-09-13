Santiago del Estero: acusan a un panadero de drogar y violar a una adolescente

La denuncia de la familia de la menor desencadenó una rápida investigación. El análisis de las cámaras de seguridad fue crucial para identificar el vehículo y el recorrido del sospechoso, lo que permitió su detención en menos de 24 horas. La jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, ordenó el allanamiento de su domicilio, donde se secuestró la camioneta y ropa que sería relevante para la causa.