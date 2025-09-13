Secciones
Santiago del Estero: acusan a un panadero de drogar y violar a una adolescente

El hombre quedó detenido, en la localidad de Loreto. La investigación se aceleró gracias a las cámaras de seguridad.

Hace 1 Hs

La tranquila localidad de Loreto, en Santiago del Estero, se vio sacudida por un impactante caso policial. Un panadero de 46 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado bajo la acusación de haber drogado y violado a una adolescente de 16 años.

Según fuentes policiales, el hecho habría ocurrido el pasado miércoles por la tarde. La denuncia de la víctima relata que el hombre la interceptó y la adormeció con una sustancia química. Luego, la habría trasladado en su camioneta a un lugar alejado, donde se produjo el abuso. Tras el ataque, el panadero habría abandonado a la joven cerca de su domicilio.

La denuncia de la familia de la menor desencadenó una rápida investigación. El análisis de las cámaras de seguridad fue crucial para identificar el vehículo y el recorrido del sospechoso, lo que permitió su detención en menos de 24 horas. La jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, ordenó el allanamiento de su domicilio, donde se secuestró la camioneta y ropa que sería relevante para la causa.

La fiscal Yésica Lucas está a cargo de la investigación y espera los resultados de los informes médicos y el estudio socioambiental. La indagatoria al panadero se realizará en los próximos días. Además, se analizará la prenda que la joven afirma contenía la sustancia química. La víctima está recibiendo apoyo psicológico y el acompañamiento de su familia.

El caso fue caratulado como abuso sexual con acceso carnal, y se espera que el acusado sea trasladado a la capital santiagueña en los próximos días. 

