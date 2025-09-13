Piden cadena de oración y 25 donantes de sangre para Thiago Medina: el ex Gran Hermano está grave

Qué pasó con Thiago Medina luego de su accidente en moto

Celis fue la primera en avisar que compartiría el parte médico apenas lo tuviera. Aunque se esperaba más información cerca de las 11, aún no trascendió la última actualización. Sin embargo, tanto "Pestañela" como las hermanas de Thiago hicieron llegar otros detalles del estado actual del accidentado. La influencer comunicó que tenía un brazo y un pulmón comprometidos, que pasó horas en el quirófano y que el equipo médico decidió extirparle el bazo.