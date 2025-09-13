Secciones
EspectáculosFamosos

Piden cadena de oración y 25 donantes de sangre para Thiago Medina: el ex Gran Hermano está grave

El mediático tuvo un grave accidente mientras viajaba en moto el jueves después del atardecer. La preocupación envuelve a su familia.

Thiago Medina junto a Camila, una de sus hermanas más reconocidas por el público. Thiago Medina junto a Camila, una de sus hermanas más reconocidas por el público.
Hace 1 Hs

Desde el jueves a la noche, la familia y el círculo cercano de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano 2022, están en vilo esperando conocer más de la evolución del joven de 22 años. Anoche, mientras transitaba por un cruce peligroso en moto, tuvo un accidente con un auto y su salud quedó comprometida gravemente. La familia hizo un pedido desesperado por su pronta recuperación.

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Además de Daniela Celis, su ex compañera de Gran Hermano y con quien tuvo tres años de relación y dos hijas, las hermanas de Thiago también tuvieron su llegada mediática. Una de ellas, incluso, participó de otro reality, Cuestión de Peso. Las mujeres que rodean a Medina se unieron para pedir por él e informar a sus fanáticos sobre su evolución.

Cadena de oración por Thiago Medina

Al menos dos de las hermanas de Thiago hicieron preocupantes publicaciones en sus redes sociales. Ambas se hicieron eco de un pedido de oraciones por la salud del joven, pero también se dedicaron a compartir la información que había trascendido hasta el mediodía.

Anoche, al conocer el terrible episodio, Camila Deniz y Brisa Medina compartieron el mismo mensaje en historias de Instagram. "Lo único que pido es que pongan a mi hermano en oración. Hoy me toca a mí, por favor, necesito de sus oraciones. Muchas gracias". Cientos de personas se manifestaron en respuesta y les hicieron llegar su apoyo.

Camila, la participante del reality, también le hizo una tierna dedicatoria a su hermano deseándole lo mejor. "Hermano de mi alma, como me duele todo esto, aún no lo creo, fuerzas mi amor. Una vez más te pido, es una batalla más de tantas que pasamos", escribió.

Piden cadena de oración y 25 donantes de sangre para Thiago Medina: el ex Gran Hermano está grave

Qué pasó con Thiago Medina luego de su accidente en moto

Celis fue la primera en avisar que compartiría el parte médico apenas lo tuviera. Aunque se esperaba más información cerca de las 11, aún no trascendió la última actualización. Sin embargo, tanto "Pestañela" como las hermanas de Thiago hicieron llegar otros detalles del estado actual del accidentado. La influencer comunicó que tenía un brazo y un pulmón comprometidos, que pasó horas en el quirófano y que el equipo médico decidió extirparle el bazo.

Las hermanas se dedicaron a difundir una campaña de colecta de sangre, ya que el ex Gran Hermano recibió transfusiones. Las interesados en hacer la donación, pueden dirigirse al Hospital de Moreno. Brisa, por su parte, desmintió que las imágenes que circulaban en redes sociales fueran del accidente de su hermano. "Por favor, no desinformen. Hay familias esperando novedades muy angustiados", pidió.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Lo más popular
Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
1

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
2

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
3

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
4

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario
5

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
6

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Más Noticias
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Comentarios