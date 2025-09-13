Piden cadena de oración y 25 donantes de sangre para Thiago Medina: el ex Gran Hermano está grave

Desde el jueves a la noche, la familia y el círculo cercano de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano 2022, están en vilo esperando conocer más de la evolución del joven de 22 años. Anoche, mientras transitaba por un cruce peligroso en moto, tuvo un accidente con un auto y su salud quedó comprometida gravemente. La familia hizo un pedido desesperado por su pronta recuperación.
Además de Daniela Celis, su ex compañera de Gran Hermano y con quien tuvo tres años de relación y dos hijas, las hermanas de Thiago también tuvieron su llegada mediática. Una de ellas, incluso, participó de otro reality, Cuestión de Peso. Las mujeres que rodean a Medina se unieron para pedir por él e informar a sus fanáticos sobre su evolución.
Cadena de oración por Thiago Medina
Al menos dos de las hermanas de Thiago hicieron preocupantes publicaciones en sus redes sociales. Ambas se hicieron eco de un pedido de oraciones por la salud del joven, pero también se dedicaron a compartir la información que había trascendido hasta el mediodía.
Anoche, al conocer el terrible episodio, Camila Deniz y Brisa Medina compartieron el mismo mensaje en historias de Instagram. "Lo único que pido es que pongan a mi hermano en oración. Hoy me toca a mí, por favor, necesito de sus oraciones. Muchas gracias". Cientos de personas se manifestaron en respuesta y les hicieron llegar su apoyo.
Camila, la participante del reality, también le hizo una tierna dedicatoria a su hermano deseándole lo mejor. "Hermano de mi alma, como me duele todo esto, aún no lo creo, fuerzas mi amor. Una vez más te pido, es una batalla más de tantas que pasamos", escribió.
Qué pasó con Thiago Medina luego de su accidente en moto
Celis fue la primera en avisar que compartiría el parte médico apenas lo tuviera. Aunque se esperaba más información cerca de las 11, aún no trascendió la última actualización. Sin embargo, tanto "Pestañela" como las hermanas de Thiago hicieron llegar otros detalles del estado actual del accidentado. La influencer comunicó que tenía un brazo y un pulmón comprometidos, que pasó horas en el quirófano y que el equipo médico decidió extirparle el bazo.
Las hermanas se dedicaron a difundir una campaña de colecta de sangre, ya que el ex Gran Hermano recibió transfusiones. Las interesados en hacer la donación, pueden dirigirse al Hospital de Moreno. Brisa, por su parte, desmintió que las imágenes que circulaban en redes sociales fueran del accidente de su hermano. "Por favor, no desinformen. Hay familias esperando novedades muy angustiados", pidió.