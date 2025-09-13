El billete de $100 con Evita cumple 13 años: qué se podía comprar cuando salió y qué ahora

Este mes se cumplen 13 años de la aparición del billete de $100 con la cara de Eva Perón, y aunque todavía sigue en circulación, su poder adquisitivo ya no se parece en nada al que tenía en 2012. En aquel entonces, era el “papel grande” que representaba la mayor denominación del país y alcanzaba para comprar de todo en la canasta básica. Hoy, tras más de una década de inflación con cifras de dos y hasta tres dígitos, apenas se lo considera un vuelto de bolsillo.