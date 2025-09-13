Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina tras su grave accidente en moto

El jueves, después del atardecer, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, tuvo un grave accidente en moto. Según informó en principio su ex pareja, Daniela Celis, se encuentra en estado reservado. Además, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por la complejidad del golpe.
Antes de la medianoche, Celis publicó un comunicado desde su cuenta de Instagram. “Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano”, contó, dejando ver la gravedad del choque. También pidió cadenas de oración en comunicación con medios de Buenos Aires y aseguró que pronto daría más noticias.
El primer parte médico de Thiago Medina de GH
Antes de las 8 de la mañana,Celis, con quien Medina tiene dos hijas gemelas, publicó la primera actualización sobre la evolución de su ex. “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, escribió en una nueva historia en su cuenta de Instagram @danielacelis01. Además, contó que las partes comprometidas del cuerpo de Thiago fueron un brazo y un pulmón.
“Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando el parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”, amplió la mediática, a la vez que agradeció el respeto por su familia en un momento tan delicado. “Toda la luz es bien recibida, gracias”, cerró en el escrito.
La conmoción de la familia y amigos de Thiago Medina
Una de las hermanas del mediático, Brisa Medina, publicó una historia pidiendo rezos. “Fuerza mi Chuli, estamos con vos”, escribió sobre una foto de Thiago junto a sus hijas. “No dejen de rezar por él”, pidió. Luego hizo un llamado a la solidaridad, ya que se necesitan 25 donadores de sangre de cualquier factor. Los interesados en colaborar, pueden acercarse al hospital de Moreno en el transcurso del día.
Camila Medina, otra de las hermanas de Thiago, se sumó con un pedido que compartieron varios familiares. “Lo único que pido es que pongan a mi hermano en oración, hoy me toca a mí, por favor necesito de sus oraciones”, escribió la participante de Cuestión de Peso.
Julieta Poggio, amiga de Celis y ex compañera de Gran Hermano de Medina, compartió una foto junto al joven accidentado y escribió: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.