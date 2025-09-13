Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina tras su grave accidente en moto

El primer parte médico de Thiago Medina de GH

Antes de las 8 de la mañana,Celis, con quien Medina tiene dos hijas gemelas, publicó la primera actualización sobre la evolución de su ex. “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, escribió en una nueva historia en su cuenta de Instagram @danielacelis01. Además, contó que las partes comprometidas del cuerpo de Thiago fueron un brazo y un pulmón.