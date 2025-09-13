¿Cuáles son los obstáculos que impiden a los jóvenes entrar al mercado laboral?

El 72% de los jóvenes en Argentina señalaron que la falta de experiencia es el principal obstáculo para encontrar empleo formal, en segundo lugar, la incompatibilidad de los horarios laborales (48%) y por último la escasez de oportunidades en áreas de interés (43%). Así lo indica una investigación realizada por Junior Achievement Américas y ManpowerGroup, que confirma las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar empleo. Además, detallas las herramientas de búsqueda que más utilizan; las áreas de interés laboral y los factores que inciden para aceptar o renunciar a su ocupación.