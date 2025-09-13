Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Cuáles son los obstáculos que impiden a los jóvenes entrar al mercado laboral?

El 90% de los consultados por Manpower y Junior Achievement exploran en las redes.

EXPECTATIVAS. Los jóvenes se enfocan en un salario competitivo. EXPECTATIVAS. Los jóvenes se enfocan en un salario competitivo.
Hace 1 Hs

El 72% de los jóvenes en Argentina señalaron que la falta de experiencia es el principal obstáculo para encontrar empleo formal, en segundo lugar, la incompatibilidad de los horarios laborales (48%) y por último la escasez de oportunidades en áreas de interés (43%). Así lo indica una investigación realizada por Junior Achievement Américas y ManpowerGroup, que confirma las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar empleo. Además, detallas las herramientas de búsqueda que más utilizan; las áreas de interés laboral y los factores que inciden para aceptar o renunciar a su ocupación.

En este contexto, para elegir un trabajo, los jóvenes se enfocan en un salario competitivo (28%) y en el crecimiento profesional (15%).

Las principales herramientas de búsqueda de empleo para los jóvenes son: redes sociales (90%); a través de familiares y amigos (69%), y buscando directamente en sitios web de empresas (51%). Por otro lado, los principales medios de promoción que utilizan las empresas para dar a conocer sus vacantes son: redes sociales (21%), contactos referidos (19%) y bolsas de trabajo universitarias (13%).

Las áreas de principal interés para los jóvenes son: ventas y atención al cliente (43%), Marketing y Publicidad (18%) y Tecnologías de la Información (18%). A su vez, las organizaciones de Argentina señalaron que las áreas con más vacantes son: ventas y atención al cliente (14%), finanzas y bienes raíces (13%) e ingeniería (11%). En este sentido, siete de cada 10 jóvenes han trabajado en áreas que no han sido de su interés; el 32% lo ha hecho por necesidades económicas urgentes y el 23% por falta de experiencia.

Mercado laboral: qué hacer para no cerrar el año “quemado”

Mercado laboral: qué hacer para no cerrar el año “quemado”

“Estamos convencidos de que la educación debe inspirarlos a ser protagonistas. Somos responsables de prepararlos para liderar, comunicar sus ideas, tomar decisiones, evaluar riesgos y vincularse con otras personas, desarrollando así las habilidades que necesitan para enfrentar los desafíos de un mundo y un entorno laboral en constante evolución”, indicó Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de Junior Achievement en Argentina.

Principales dificultades

Las empresas de la Argentina señalaron como las principales dificultades de contratación de jóvenes: la falta de experiencia y de habilidades humanas (ambas con 20%) y expectativas salariales y beneficios superiores a los ofrecidos (18%).

¿Cuáles son los mejores salarios en el mercado laboral argentino? Un nuevo informe lo revela

¿Cuáles son los mejores salarios en el mercado laboral argentino? Un nuevo informe lo revela

Asimismo, el 61% de las organizaciones encuestadas encuentran una dificultad mayor en la retención del talento joven que en la atracción. Sin embargo, el 47% de las empresas en Argentina, reportan que el nivel de rotación laboral entre los jóvenes es bajo. Los principales motivos de renuncia por parte de los jóvenes entre 18 y 29 años son: salarios insatisfactorios (18%), equilibro de vida laboral y personal (13%) y búsqueda de más experiencia y desarrollo profesional (11%).

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
1

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Javier y Axel, vidas paralelas
3

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
4

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
5

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario
6

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Más Noticias
Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Expo Agroganadera: el campo reclamó menos disputas electorales y el Gobierno promete trabajar en reformas

Expo Agroganadera: el campo reclamó menos disputas electorales y el Gobierno promete trabajar en reformas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Javier y Axel, vidas paralelas

Javier y Axel, vidas paralelas

Comentarios