Los progonistas de la segunda semifinal de Enseñame Tucumán

“Aprendí muchas cosas, casi todo por las ideas que me fueron quedando de cada tema. No sé si me sentí representada, pero mis temas favoritos de lo que estudié podrían ser: higienismo, mortalidad y natalidad. En cuanto a los temas del arte: los de cine, teatro, Mercedes Sosa, entre otros. Para estudiar, hacía resúmenes en los cuales cada tema tenía distintos colores, los separaba por fichas y para aprenderlos los escribía varias veces para que después los explicara con mis palabras. Valoro mi esfuerzo, mis ganas y mi firmeza ante todo eso. Fue lindo y a la vez un reto más que me puse a mi misma, el cual lo logro cada vez un poco más; y conocí capacidades mías que no imaginé que tenía o que podía llegar a tenerlas”.