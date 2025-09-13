Los progonistas de la segunda semifinal de Enseñame Tucumán

Escuela Normal Roca
Francisco Yanguez Javier: su materia favorita es Historia.
“Aprendimos mucho. Si algo tiene Tucumán, es historia. En estos apartados, que tuvimos la posibilidad de estudiar a profundidad, nos dejó asombrados, porque había muchos datos que desconocíamos de nuestra provincia. Nos sentimos identificados, representados y orgullosos de formar parte del legado cultural de nuestro Tucumán y por sobre todo, nos honra el poder representar al Circuito IV, y a nuestra escuela de Monteros en este concurso. Estudiamos juntos con mi compañero, y nos guió la Profesora Paulina Zelarayán, quién estuvo a nuestro lado dándonos fuerza y alentándonos. Me gustó mucho la figura de Celedonio Gutiérrez, un caudillo federal, quien gobernó Tucumán desde el año 1841. Era autoritario, pero muy astuto y de gran sentido práctico, gobernó nuestra provincia con prosperidad y tolerancia”.
Lautaro Miguel: su materia favorita es Historia.
“Nos preparamos con lo mejor que cada uno pudo dar. Aprendimos mucho de estudiar en profundidad a nuestro Tucumán, nos dejó asombrados, porque había muchos datos que desconocíamos de la provincia. Nos sentimos identificados, representados y orgullosos de formar. Estudiamos juntos con mi compañero. La profesora Paulina Zelarayán nos acompañó mucho, estuvo a nuestro lado y nos dio fuerza y aliento cuando los contenidos nos saturaban, nos ayudaba a no bajar los brazos. Valoramos muchas cosas, independientemente de cómo sean los resultados, sabemos que dimos mejor. Pusimos mucho esfuerzo y dedicación en este concurso, y no hay nada mejor que eso, darlo todo. Me gustó la figura de Celedonio Gutiérrez; también Manuel Belgrano en la Batalla de Tucumán, ver su valor, fortaleza y decisión. Todo eso nos hace admirarlo mucho”.
Instituto Privado Rivadavia
Ana Morhill y Angel Gómez: su materia favorita es Geografía Argentina, Política y Ciudadanía.
“Me pareció interesante conocer sobre la salubridad, sobre los teatros y sobre los temas del cierre de los ingenios de Tucumán. Estudiamos con nuestro profesor Daniel Valdez, estuvimos preparándonos desde el primer momento en el que nos comentaron sobre este concurso; con mi compañero estuvimos pegados a los libros. En lo personal, yo valoro la capacidad que tuvimos para aprendernos estos contenidos con el tiempo contado y con el nerviosismo. Siento que estuvimos muy tranquilos y calmados porque sabíamos que íbamos a tener el apoyo de nuestros colegio y nuestra institución”.
Instituto JIM
Sophia Nanni: su materia favorita es genética y química.
“Nos sentimos identificadas cuando la Sociedad Sarmiento se encargó de ayudar a alfabetizar a la sociedad, ya que nosotras muchas veces ayudamos a nuestros compañeros cuando no entendieron algo. Estudiamos con nuestras profesoras de historia, Andrea Berarducci y Verónica Díaz, y nos colaboró en el segundo libro de demografía el profesor de Geografía, Darío Ovejero. Para prepararnos, nos dividimos los capítulos y cada uno se concentró en el suyo. Además, hicimos llamadas con las profesoras y también nos explicaban cada tema. La personalidad destacada para nosotras fue Lola Mora, por ser la primera escultora femenina y romper con los roles de género porque la escultura era un arte tradicionalmente masculino. Valoramos el compromiso y esfuerzo ya que tuvimos al estudiar algo extra, por fuera del colegio durante trimestrales”.
Celina Bravo: su materia favorita es Inglés y Matemáticas.
“Hicimos un gran esfuerzo para estar aquí y es para valorar todo el compromiso que hay en esto. Fue una linda experiencia. Estuvimos nerviosas, pero contentas y agradecidas. Nos encontramos con muchos contenidos que no conocíamos, pudimos aprender datos sobre la población, y detalles de nuestra historia que no teníamos ni idea. La personalidad destacada es Lola Mora”.
Colegio San Fernando
Horacio Conesa: su materia favorita es historia.
“Yo aprendí la importancia de Tucumán para la independencia argentina y su relevancia hoy en día para el país. Estudié con mi profesora que siempre no estuvo ayudando. Valoré el esfuerzo que se necesitó para llegar hasta está instancia. Tucumán es una provincia con mucha historia; para estudiar nos dividimos los temas. Fueron muchos días estudiando; estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Agradecemos el apoyo de los docentes y de nuestros compañeros”.
Agostina González: Su materia favorita es Lengua.
“Aprendí muchas cosas, casi todo por las ideas que me fueron quedando de cada tema. No sé si me sentí representada, pero mis temas favoritos de lo que estudié podrían ser: higienismo, mortalidad y natalidad. En cuanto a los temas del arte: los de cine, teatro, Mercedes Sosa, entre otros. Para estudiar, hacía resúmenes en los cuales cada tema tenía distintos colores, los separaba por fichas y para aprenderlos los escribía varias veces para que después los explicara con mis palabras. Valoro mi esfuerzo, mis ganas y mi firmeza ante todo eso. Fue lindo y a la vez un reto más que me puse a mi misma, el cual lo logro cada vez un poco más; y conocí capacidades mías que no imaginé que tenía o que podía llegar a tenerlas”.
Colegio La Consolación
Nicole Suárez Mangone y Julieta Estofán
“Estamos muy emocionadas y orgullosas de estar aquí, representando al colegio. Hicimos un gran esfuerzo, y también se nos complicó un poco porque desde hasta ayer estuvimos en un campamento. El profesor nos mandaba audios explicándonos los temas. Aprendimos mucho gracias a este concurso. Lo que más nos gustó fue justamente todo lo relacionado a la población y a la cultura. Nos encantaría ganar, pero si no ganamos igualmente para nosotras ya es un gran orgullo haber llegado hasta aquí”.