Protagonistas históricos: el primer desafío fue para Monteros

En el último juego, “¿Quién lo hizo?”, las alumnas del JIM se lucieron al contestar quién fue la tucumana que se convirtió en un símbolo de la lucha de los trabajadores azucareros (Hilda Guerrero de Molina). Los representantes del San Fernando no pudieron acordarse el nombre del maestro francés que refundó en 1855 el colegio San Miguel en Tucumán (Amadeo Jacques). A los estudiantes de Monteros les costó un poco recordar el apellido de la leyenda del teatro tucumano, Rosita Avila. Pero finalmente dieron la respuesta correcta y así se coronaron los ganadores de esta semifinal. En la redacción, a pocos metros, los esperaban entre lágrimas algunos compañeros y la profesora de historia, que además es la mamá de uno de ellos. “Todo valió la pena”, resumieron los chicos.