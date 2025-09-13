Protagonistas históricos: el primer desafío fue para Monteros

En el primer bloque de “Enseñame Tucumán”, los representantes de la escuela Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca, de Monteros, se aseguraron su pase al bloque final.
En el desafío inicial, titulado “¿Quién lo hizo?”, los estudiantes de Monteros respondieron correctamente dos de las tres preguntas. También acertaron la misma cantidad de respuestas las alumnas del Instituto JIM, de la capital. Y entonces, tuvieron que ir a un desempate.
Los primeros interrogantes giraron en torno a la cultura y la historia de la provincia:
- ¿Quién fue el director de “Azúcar” y “Las cosas ciertas”? (Gerardo Vallejo)
- ¿Quién fue el gobernador que, en 1906, impulsó una iniciativa innovadora para su época: la construcción de viviendas higiénicas financiadas por el gobierno destinadas a poblaciones de bajos recursos? (Luis F. Nougués)
- ¿Quién fue el autor de la única imagen que se conserva de la fachada original de 1869 de la Casa Histórica? (Ángel Paganelli)
En el desempate, los alumnos de la Normal Roca, Lautaro Miguel y Javier Yanguez, se lucieron al responder exactamente el año en que se inauguró el hospital Avellaneda, en 1905. Las estudiantes del JIM habían escrito 1913 en la pizarra.
Detectives de la historia: las segundas semifinalistas fueron del JIM
En la siguiente etapa del certamen, el nivel de dificultad se intensificó con propuestas que exigieron no solo rapidez mental, sino también un profundo conocimiento cultural y habilidades de razonamiento.
El juego “Detectives de la Historia” arrancó la serie que enfrentaba a las estudiantes del Instituto JIM con los alumnos del Instituto Privado Rivadavia, de Alderetes. En ambos casos, los adolescentes pidieron cuatro pistas para poder descubrir las incógnitas que hablaban de una comida típica (la empanada) y de un edificio histórico (la Casa de Gobierno).
Luego llegó el turno de “Respondé y ganá”, con preguntas de opción múltiple. Las representantes del JIM acertaron cuatro de las cinco consignas, mientras que los chicos del Instituto Rivadavia no pudieron contestar bien las dos primeras preguntas y perdieron el juego.
En la definición final, durante el desafío “Verdadero o falso”, las alumnas del JIM, Celina Bravo y Sophia Nanni, terminaron de imponerse con una respuesta correcta más que sus contrincantes. En este apartado, tuvieron que contestar sobre los ingenios que producen bioetanol en nuestra provincia, las reservas naturales de Tucumán, postres típicos de la gastronomía local, el nombre completo de la capital provincial y detalles de la Dictadura Militar.
Verdadero o falso: los terceros semifinalistas, del San Fernando
El tercer bloque de “Enseñame Tucumán” enfrentó a los colegios Nuestra Señora De La Consolación, de Concepción, con San Fernando, de Yerba Buena. En el primer juego, “Detectives de la Historia”, hubo un empate. Ambos equipos necesitaron cuatro pistas, uno de ellos para reconocer la Batalla de Tucumán, y el otro, la Sociedad Sarmiento.
En el segundo desafío, “Respondé y ganá”, los estudiantes de la “Ciudad Jardín”, Agostina González y Horacio Conesa, marcaron la diferencia con una gran actuación, al contestar bien cuatro de las cinco preguntas del concurso, la mayoría de estas relacionadas al Ejército del Norte. A la hora de responder sobre la vida de Mercedes Sosa, las alumnas de la Consolación no tuvieron una buena performance.
Finalmente, en el segmento “Verdadero o Falso”, los alumnos del colegio San Fernando se coronaron como los terceros semifinalistas luego de afrontar consultas sobre la cadena productiva de Tucumán, las áreas naturales protegidas, acerca de un corto que habla del cierre de los ingenios y por qué se celebra el día del Sándwich de Milanesa.
La definición: desde el interior, directo a la final
El último bloque de la semifinal de “Enseñame Tucumán” consagró los estudiantes Lautaro Miguel y Javier Yanguez, de Monteros, quienes ya consiguieron su lugar en la final del concurso y participarán el próximo 26 por un viaje para todo su curso.
La última instancia del concurso mostró a los tres equipos (JIM, San Fernando y Normal Roca de Monteros) bastante inseguros durante el primer juego “La Línea del Tiempo”. Sólo los alumnos del colegio de Yerba Buena supieron contestar una de las tres consignas bien.
Pero, por suerte, los seis estudiantes tuvieron otras chances para lucirse. Y lo hicieron. Los alumnos de la escuela Normal Roca se mostraron sólidos y seguros cuando tuvieron que señalar “El dato incorrecto” entre distintas opciones. En este apartado, detectaron con precisión los errores en enunciados sobre historia, arte y cultura. Acertaron sobre los años en que se dieron los corsos de La Trinidad, detalles sobre la época de los cineclubes en Tucumán, nombres de importantes escritores locales y también sobre el decreto presidencial que marcó el cierre de los ingenios.
En el último juego, “¿Quién lo hizo?”, las alumnas del JIM se lucieron al contestar quién fue la tucumana que se convirtió en un símbolo de la lucha de los trabajadores azucareros (Hilda Guerrero de Molina). Los representantes del San Fernando no pudieron acordarse el nombre del maestro francés que refundó en 1855 el colegio San Miguel en Tucumán (Amadeo Jacques). A los estudiantes de Monteros les costó un poco recordar el apellido de la leyenda del teatro tucumano, Rosita Avila. Pero finalmente dieron la respuesta correcta y así se coronaron los ganadores de esta semifinal. En la redacción, a pocos metros, los esperaban entre lágrimas algunos compañeros y la profesora de historia, que además es la mamá de uno de ellos. “Todo valió la pena”, resumieron los chicos.
Apostillas
Autoridades.- El Ministerio de Educación dijo presente en la segunda semifinal de “Enseñame Tucumán”, a través de la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo que estuvo presente en los estudios siguiendo las alternativas. Además estuvieron Valentina Mitrovich y Daniela Wieder, las “escribanas de la historia”, también del ministerio.
El material que se usó para estudiar para “Enseñame Tucumán”.- En la previa a cada instancia de “Enseñame Tucumán”, cada institución educativa recibió material pedagógico especialmente diseñado, acompañado por la orientación de los docentes, con el fin de repasar los principales contenidos y fortalecer la preparación de los equipos. Los libros sugeridos con énfasis para estudiar fueron “La cultura: artistas, instituciones, prácticas” , de Marcela Vignoli, “La población: su dinámica y los retratos resultantes” (Imago Mundi, Buenos Aires), Julia Ortiz de D’Arterio y “Historia del Municipio de San Miguel de Tucumán” (Imago Mundi, Buenos Aires), de Gabriela Tío Vallejo, Ana Wilde y Constanza Cattáneo. En los apartados internos también figuran autores como Soledad Martínez Zuccardi, Gloria Zjawin, Dinorah Cardozo, entre varios otros autores.
El origen del proyecto.- El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha junto al Ministerio de Educación (tal como en esta edición) y la Secretaría de Cultura el primer certamen de preguntas y respuestas de la provincia del cual el “Enseñame Tucumán” actual es la reedición. Se llamó “Sí, es verdad. Lo dice LA GACETA”.