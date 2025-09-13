“Nos cambió saber que vivimos en un lugar lleno de historia”, dijeron los ganadores
Miguel Lautaro y Javier Francisco Yanguez, de la Escuela Normal Julio A. Roca de Monteros, coincidieron en que se llevaron mucho más que el pase a la final. Todo lo aprendido -dijeron- “nos ayudó a valorarnos también”.
ORGULLOSOS. Javier y Miguel contaron que están felices no solo por haber llegado a la final del concurso, sino porque esta experiencia les permitió conocerse más y valorar el lugar donde viven: “una oportunidad hermosa”.
