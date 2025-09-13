Septiembre Musical: “Un mensaje luminoso y muy valioso”

El elenco está conformado por 16 actores y actrices y nueve músicos en vivo, entre los que figura el guitarrista tucumano Pablo Mengo. “Tuve la oportunidad trabajar en la obra a través del director musical Santiago Rosso, con quien estuve trabajando en la Orquesta Buenos Aires Broadway. Me gustó la mucho la historia real que se contaba y como se la contaba porque tiene un mensaje luminoso y muy valioso para estos tiempos vertiginosos y oscuros que vivimos a nivel mundial; también por la energía y la pasión. La oportunidad de trabajar con Stage Company fue un plus total, ya que me permitió crecer como músico y aprender de otros profesionales talentosos, apasionados, generosos y muy respetuosos. Estrenamos en junio de 2022 en el Teatro Maipo con un sensacional éxito que recibió 23 nominaciones y ganó siete Premios Hugo y dos ACE. Es y ha sido una experiencia increíble”, le cuenta a LA GACETA.