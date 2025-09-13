Septiembre Musical: “Un mensaje luminoso y muy valioso”

La vida en el pequeño pueblo canadiense de Gander se alteró como nunca antes por un hecho ocurrido a casi 2.400 kilómetros de distancia. Era el 11 de septiembre de 2001 y dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Luego, otra nave chocó el Pentágono y una más cayó en un descampado. Ninguna de las otras que estaban en el aire siguieron vuelo: debían aterrizar en el aeropuerto más cercano y 38 aeronaves con un total de 7.000 pasajeros de 95 países diferentes terminaron en ese remoto lugar, duplicando durante cinco días su población.
En medio de la tragedia, el asombro y el miedo, nació una historia de solidaridad y humanidad que se relata en el mutipremiado musical “Come from away”, que con dirección de Carla Calabrese se despedirá de Tucumán esta noche a las 21.30 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), dentro del Septiembre Musical -SM-. Los socios de Club LA GACETA tienen el beneficio de 2x1 en entradas durante todo el festival.
El elenco está conformado por 16 actores y actrices y nueve músicos en vivo, entre los que figura el guitarrista tucumano Pablo Mengo. “Tuve la oportunidad trabajar en la obra a través del director musical Santiago Rosso, con quien estuve trabajando en la Orquesta Buenos Aires Broadway. Me gustó la mucho la historia real que se contaba y como se la contaba porque tiene un mensaje luminoso y muy valioso para estos tiempos vertiginosos y oscuros que vivimos a nivel mundial; también por la energía y la pasión. La oportunidad de trabajar con Stage Company fue un plus total, ya que me permitió crecer como músico y aprender de otros profesionales talentosos, apasionados, generosos y muy respetuosos. Estrenamos en junio de 2022 en el Teatro Maipo con un sensacional éxito que recibió 23 nominaciones y ganó siete Premios Hugo y dos ACE. Es y ha sido una experiencia increíble”, le cuenta a LA GACETA.
El artista destaca que la producción que está en gira “es de muy alta calidad, con la misma puesta escénica de coreografías y escenografías que la realizada en Buenos Aires; además se grabó un disco que incluye las 24 canciones que suenan”. “La música es mi pasión y poder compartirla con distintos públicos es un privilegio. Estoy emocionado de ver cómo la obra crece en este viaje nacional histórico y poder de ser parte de él”, añade.
Para Mengo, no es una escala más sino “la hermosa oportunidad de reconectar con mis raíces y compartir mi pasión y sueños con la familia, con los amigos y con los maestros, así como cuando en 2022 me entregaron el premio Mercedes Sosa de Plata por mi música”.
Cultura Bar
Dentro del circuito gratuito del Cultura Bar en el SM, en el Bar La Sala (San Martin 233), desde las 20 el grupo TeclyCuero presentará su espectáculo Piano Bar en el cual piano, percusión y voz se unen en un repertorio amplio seleccionado para emocionar y entretener con “música con elegancia y calidez”, se avisa.
La Suburbana, en tanto, estará desde las 21 en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena) con un recorrido del rock clásico argentino a cargo de Eugenio Soaje, Felipe Cano, Héctor Vitalone, Mauro Roldán y Julio Kruler.
Y también a las 21, en Rompecabezas Bar (avenida Alem 79, Tafí Viejo) La Tumba del Chiquito hará su fusión híbrida de rock, funk, jazz e indie con una estética irreverente.