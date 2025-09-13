Cartas de lectores: desacuerdo con la motosierra

Desde que asumió y hasta la fecha, el Presidente ha utilizado su motosierra, con el fin de reducir el gasto público, que, si bien era necesario, el costo que han tenido que soportar los argentinos ante semejante ajuste, es prácticamente imposible de sobrellevar. Hay familias con enormes dificultades para llegar a fin de mes, por la pérdida en su poder adquisitivo. Cada día que pasa, surgen nuevas noticias sobre empleados que han perdido su trabajo, cierres de empresas o suspensión de personal por falta de ventas en decenas de fábricas. La realidad ha quedado en evidencia; la motosierra ha sido utilizada para quitarles las pensiones a las personas discapacitadas, bajarles los haberes a los jubilados, suspender la obra pública, etc. El gobierno no tiene un plan que permita el crecimiento de la economía. A decir verdad, la política económica de Javier Milei ha fracasado. Nuestro mandatario solo se ha ocupado en mantener la inflación baja, a costa de vender los pocos dólares que posee, con el fin de que el billete no suba. El Presidente pasó por alto un detalle importante: para el desarrollo de un país se necesita un plan económico que genere la creación de empleos. Los bonaerenses, a través de su voto, han demostrado su total desacuerdo con las medidas que se han implementado en estos 21 meses de gestión.