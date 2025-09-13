Debate sobre bullying y salud mental en las escuelas

En efecto, este programa fue creciendo desde 420 centros el año pasado hasta la presencia de los centros en casi todas las escuelas, con participación activa de los estudiantes como mediadores, gestores de soluciones frente a situaciones conflictivas que pueden resolverse mediante el diálogo, con el uso de buzones para canalizar esos problemas y supervisión de las autoridades. Estos espacios ya lograron cambios visibles, dijo el director de Nivel Primario de la provincia, Carlos Díaz, quien explicó que “chicos que antes eran catalogados como ‘problemáticos’ hoy tienen un protagonismo positivo y son reconocidos d otra manera”. El funcionario, que analizó que “la escuela es la caja de resonancia de la sociedad” dijo que este programa se va a extender ahora al nivel secundario y se procura expandirlo también a los establecimientos privados.