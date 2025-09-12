Selección Sub-20: la lista de Placente rumbo al Mundial de Chile entre conflictos con los clubes

Futbolistas en el exterior

La situación con los jugadores que militan en Europa es dispar. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Julio Soler (Bournemouth) son los que más chances tienen de sumarse. Valentín Carboni, del Genoa, depende de negociaciones que aún no están cerradas. En cambio, algunos clubes ya avisaron que no liberarán a sus talentos: Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, fue tajante sobre Franco Mastantuono -“se queda con nosotros”-, y algo similar podría ocurrir con Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Gianluca Prestianni (Benfica).