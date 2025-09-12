Selección Sub-20: la lista de Placente rumbo al Mundial de Chile entre conflictos con los clubes

La Selección Sub-20, dirigida por Diego Placente, atraviesa días de definiciones de cara al Mundial de Chile, que comenzará el 28 de septiembre. El entrenador ya publicó una nueva lista de convocados, pero la conformación definitiva del plantel se enfrenta a dos obstáculos: la negativa de algunos clubes del exterior a ceder futbolistas y la situación de quienes disputan competencias internacionales de CONMEBOL.
El desafío de Placente
Con experiencia previa al mando de la Sub-17, con la que se consagró en el Torneo L’Alcudia, Placente busca darle identidad a una camada que pueda pelear en el máximo escenario juvenil. El objetivo es claro: llegar con un equipo competitivo al torneo que tendrá a la Albiceleste debutando frente a Cuba, antes de enfrentarse a Australia e Italia en la fase de grupos.
Futbolistas en el exterior
La situación con los jugadores que militan en Europa es dispar. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Julio Soler (Bournemouth) son los que más chances tienen de sumarse. Valentín Carboni, del Genoa, depende de negociaciones que aún no están cerradas. En cambio, algunos clubes ya avisaron que no liberarán a sus talentos: Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, fue tajante sobre Franco Mastantuono -“se queda con nosotros”-, y algo similar podría ocurrir con Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Gianluca Prestianni (Benfica).
El conflicto con la Libertadores y la Sudamericana
Otra dificultad aparece con los futbolistas que están en plena competencia internacional con sus clubes. La idea inicial es que puedan disputar los partidos de ida de Libertadores o Sudamericana y luego sumarse a la Selección. Por ahora, sólo hay acuerdo para esa primera parte.
En esta situación se encuentran jugadores como Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín (River), Álvaro Busso, Tobías Andrada y Maher Carrizo (Vélez), Valente Pierani y Mikel Amondarain (Estudiantes) y Dylan Aquino (Lanús). De todos ellos, algunos son titulares fijos y otros alternativas, pero todos representan piezas que Placente no quiere resignar.
Camino al Mundial
El fixture ya está definido: Argentina debutará el 28 de septiembre contra Cuba, continuará frente a Australia e Italia en la fase de grupos y buscará llegar a la final del 19 de octubre, que se disputará en el estadio Nacional de Santiago.
El panorama todavía no es definitivo. Entre negociaciones con clubes europeos, condicionamientos por torneos continentales y la necesidad de amalgamar al grupo, Placente se enfrenta a un rompecabezas que deberá resolver en los próximos días. La "Albiceleste" juvenil quiere llegar a Chile con todo su potencial, pero dependerá de cuánto cedan los clubes para que el proyecto tenga la fuerza que el entrenador imagina.